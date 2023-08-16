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Лига Европы
16 августа 2023, 17:46 | Обновлено 16 августа 2023, 17:50
333
0

Стали известны арбитры матча квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия

Рефери встречи будет Хесус Хиль Мансано из Испании

16 августа 2023, 17:46 | Обновлено 16 августа 2023, 17:50
333
0
Стали известны арбитры матча квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия
Twitter (Bayern & Germany). Хесус Хиль Мансано

Стали известны арбитры матча третьего раунда квалификации Лиги Европы между украинским «Днепром-1» и чешской «Славией».

Главным рефери матча будет Хесус Хиль Мансано, ассистентами — Анхель Невадо и Хавьер Мартинес Николас, четвертым арбитром — Мигель Анхель Ортис Ариас. С системой VAR будут работать Гильермо Куадра и его ассистент Франсиско Эрнандес Маэсо. Все арбитры — из Испании.

Для Хиля Мансано это будет пятый матч с участием украинской команды.

Напомним, что матч между «Днепром-1» и «Славией» состоится 17 августа в словацком Кошице и начнется в 22:00. Первая встреча завершилась победой чешской команды со счетом 3:0.

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Лига Европы Днепр-1 Славия Прага Хесус Хиль Мансано судейские назначения Днепр-1 - Славия
Источник УЕФА
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