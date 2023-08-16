Стали известны арбитры матча квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия
Рефери встречи будет Хесус Хиль Мансано из Испании
Стали известны арбитры матча третьего раунда квалификации Лиги Европы между украинским «Днепром-1» и чешской «Славией».
Главным рефери матча будет Хесус Хиль Мансано, ассистентами — Анхель Невадо и Хавьер Мартинес Николас, четвертым арбитром — Мигель Анхель Ортис Ариас. С системой VAR будут работать Гильермо Куадра и его ассистент Франсиско Эрнандес Маэсо. Все арбитры — из Испании.
Для Хиля Мансано это будет пятый матч с участием украинской команды.
Напомним, что матч между «Днепром-1» и «Славией» состоится 17 августа в словацком Кошице и начнется в 22:00. Первая встреча завершилась победой чешской команды со счетом 3:0.
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