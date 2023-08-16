Динамо – Арис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите поединок квалификации Лиги конференций
17 августа состоится ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» примет «Арис». Матч состоится в Бухаресте, на стадионе «Джулешти».
Арбитр из Австрии Себастьян Гисгамер даст стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что в первом поединке «Арис» неожиданно победил со счетом 1:0.
Динамо – Арис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».
Динамо – Арис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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