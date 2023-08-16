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Украина. Премьер лига
16 августа 2023, 18:00 | Обновлено 16 августа 2023, 18:15
502
0

Арбитр Дмитрий Панчишин установил редкое достижение

В последний раз аналогичное достижение было установлено 17 лет назад

16 августа 2023, 18:00 | Обновлено 16 августа 2023, 18:15
502
0
Арбитр Дмитрий Панчишин установил редкое достижение
VBET Лига. Дмитрий Панчишин

Матч Украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и киевской «Оболонью» (2:0) стал для харьковского арбитра Дмитрия Панчишина первым в УПЛ, в котором он показал красную карточку.

В ходе встречи Панчишин удалил с поля троих игроков и таким образом стал лишь пятым в истории чемпионатов Украины арбитром, который в своем первом матче с удалениями показал красную карточку трижды.

В последний раз это случилось 6 ноября 2006 года — португальский рефери Паулу Кошта удалил трех игроков в матче «Динамо» - «Шахтер» (1:0). А украинский арбитр в последний раз установил такое достижение 23 марта 2003 года. Тогда киевлянин Олег Орехов трижды показал красную карточку в матче между донецким «Металлургом» и луцкой «Волынью» (2:1).

Всего Дмитрий Панчишин провёл 15 матчей в УПЛ.

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Украинская Премьер-лига арбитры Дмитрий Панчишин чемпионат Украины по футболу Черноморец - Оболонь Черноморец Одесса Оболонь Киев судьи статистика
Источник УПЛ
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