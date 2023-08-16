Арбитр Дмитрий Панчишин установил редкое достижение

Матч Украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и киевской «Оболонью» (2:0) стал для харьковского арбитра Дмитрия Панчишина первым в УПЛ, в котором он показал красную карточку.

В ходе встречи Панчишин удалил с поля троих игроков и таким образом стал лишь пятым в истории чемпионатов Украины арбитром, который в своем первом матче с удалениями показал красную карточку трижды.

В последний раз это случилось 6 ноября 2006 года — португальский рефери Паулу Кошта удалил трех игроков в матче «Динамо» - «Шахтер» (1:0). А украинский арбитр в последний раз установил такое достижение 23 марта 2003 года. Тогда киевлянин Олег Орехов трижды показал красную карточку в матче между донецким «Металлургом» и луцкой «Волынью» (2:1).

Всего Дмитрий Панчишин провёл 15 матчей в УПЛ.