Стало известно, где сборная Украины U-21 начнет отбор на Евро-2025
В первом матче украинцы сыграют против сборной Северной Ирландии
Матч квалификации Евро-2025 между молодежными сборными Украины и Северной Ирландии пройдет в словацком Попраде на стадионе «Народне тренингове сентрум Попрад».
Встреча состоится во вторник, 12 сентября, и начнется в 19:30.
Молодежная сборная Украины играет в группе F, в которую также попали сборные Англии, Северной Ирландии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга. В финальную часть Евро-2025 пройдут девять победителей группового этапа, три лучших команды среди занявших вторые места и еще три команды по итогам плей-офф между остальными шестью вторыми командами в группах.
Напомним, что во время подготовки к квалификации Евро-2025 молодежная сборная Украины сыграет спарринг против сборной Германии.
Календарь матчей группы F
07.09.2023
Северная Ирландия — Люксембург
11.09.2023
Люксембург — Англия
12.09.2023
Сербия — Азербайджан
Украина — Северная Ирландия
12.10.2023
Азербайджан — Северная Ирландия
Люксембург — Украина
13.10.2023
Англия — Сербия
16.10.2023
Украина — Англия
Северная Ирландия — Сербия
17.10.2023
Азербайджан — Люксембург
17.11.2023
Украина — Люксембург
18.11.2023
Сербия — Англия
21.11.2023
Украина — Азербайджан
Англия — Северная Ирландия
Сербия — Люксембург
22.03.2024
Люксембург — Сербия
Азербайджан — Англия
26.03.2024
Англия — Люксембург
Азербайджан — Украина
Сербия — Северная Ирландия
06.09.2024
Люксембург — Азербайджан
Северная Ирландия — Англия
Украина — Сербия
10.09.2024
Северная Ирландия — Украина
Азербайджан — Сербия
11.10.2024
Англия — Украина
12.10.2024
Северная Ирландия — Азербайджан.
15.10.2024
Люксембург — Северная Ирландия
Англия — Азербайджан
Сербия — Украина
Плей-офф: 11-19 ноября 2024 года.
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