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Сборная УКРАИНЫ
16 августа 2023, 17:08 | Обновлено 16 августа 2023, 17:18
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Стало известно, где сборная Украины U-21 начнет отбор на Евро-2025

В первом матче украинцы сыграют против сборной Северной Ирландии

16 августа 2023, 17:08 | Обновлено 16 августа 2023, 17:18
180
0
Стало известно, где сборная Украины U-21 начнет отбор на Евро-2025
УАФ. Сборная Украины U-21

Матч квалификации Евро-2025 между молодежными сборными Украины и Северной Ирландии пройдет в словацком Попраде на стадионе «Народне тренингове сентрум Попрад».

Встреча состоится во вторник, 12 сентября, и начнется в 19:30.

Молодежная сборная Украины играет в группе F, в которую также попали сборные Англии, Северной Ирландии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга. В финальную часть Евро-2025 пройдут девять победителей группового этапа, три лучших команды среди занявших вторые места и еще три команды по итогам плей-офф между остальными шестью вторыми командами в группах.

Напомним, что во время подготовки к квалификации Евро-2025 молодежная сборная Украины сыграет спарринг против сборной Германии.

Календарь матчей группы F

07.09.2023

Северная Ирландия — Люксембург

11.09.2023

Люксембург — Англия

12.09.2023

Сербия — Азербайджан

Украина — Северная Ирландия

12.10.2023

Азербайджан — Северная Ирландия

Люксембург — Украина

13.10.2023

Англия — Сербия

16.10.2023

Украина — Англия

Северная Ирландия — Сербия

17.10.2023

Азербайджан — Люксембург

17.11.2023

Украина — Люксембург

18.11.2023

Сербия — Англия

21.11.2023

Украина — Азербайджан

Англия — Северная Ирландия

Сербия — Люксембург

22.03.2024

Люксембург — Сербия

Азербайджан — Англия

26.03.2024

Англия — Люксембург

Азербайджан — Украина

Сербия — Северная Ирландия

06.09.2024

Люксембург — Азербайджан

Северная Ирландия — Англия

Украина — Сербия

10.09.2024

Северная Ирландия — Украина

Азербайджан — Сербия

11.10.2024

Англия — Украина

12.10.2024

Северная Ирландия — Азербайджан.

15.10.2024

Люксембург — Северная Ирландия

Англия — Азербайджан

Сербия — Украина

Плей-офф: 11-19 ноября 2024 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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