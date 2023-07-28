Молодежные турниры28 июля 2023, 13:59 | Обновлено 28 июля 2023, 14:51
523
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Сборная Украины U-21 проведет товарищеский матч против Германии
Поединок состоится 8 сентября
28 июля 2023, 13:59 | Обновлено 28 июля 2023, 14:51
523
0
Молодежная сборная Украины U-21 8 сентября проведет товарищеский матч против ровесников из Германии. Об этом сообщает УАФ.
Матч состоится на «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене. Начало – в 19:15 по Киеву.
12 сентября Украина стартует в отборе на Евро-2025 матчем против Северной Ирландии. Также в отборочной группе украинцев – Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.
Напомним, недавно сборную Украины U-21 возглавил Унаи Мельгоса, который заменил Руслана Ротаня.
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