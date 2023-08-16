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  4. Хосе Луис МЕНДИЛИБАРЬ: «Мы играем против лучшей команды в Европе»
Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 16:55 |
188
0

Хосе Луис МЕНДИЛИБАРЬ: «Мы играем против лучшей команды в Европе»

Представители «Севильи» дали пресс-конференцию в преддверии матча за Суперкубок УЕФА

16 августа 2023, 16:55 |
188
0
Хосе Луис МЕНДИЛИБАРЬ: «Мы играем против лучшей команды в Европе»
ФК Севилья. Хосе Луис Мендилибар

Прошла пресс-конференция к матчу «Манчестер Сити» – «Севилья». В ней приняли участие тренер андалусийцев Хосе Луис Мендилибар и полузащитник Неманья Гудель.

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар: «Мы должны придерживаться наших идей и попытаться навязать свой футбол, даже если мы играем против лучшей команды в Европе. Наш состав не будет сильно отличаться от последних матчей, сыгранных в прошлой Лиге Европы, даже с учетом того, что «Сити» будет гораздо более быстрым соперником, чем «Рома».

Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель: «Поскорее бы выйти на поле! Мы уверены в себе и с нетерпением ждем начала этого прекрасного матча. Нельзя ориентироваться на результаты против «Сити» на групповом этапе [в прошлом сезоне]. Это новый сезон, и в обеих командах новые игроки».

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Севилья Суперкубок УЕФА пресс-конференция Манчестер Сити Манчестер Сити - Севилья Хосе Луис Мендилибар Неманья Гудель
Источник УЕФА
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