Хосеп ГВАРДИОЛА: «С Севильей будет непросто»

Прошла пресс-конференция к матчу «Манчестер Сити» – «Севилья». В ней приняли участие тренер «горожан» Пеп Гвардиола и полузащитник Родри.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Вы не представляете, как мы рады участию в этом матче. Ведь мы выиграли Лигу чемпионов. Надо воспользоваться этой возможностью. Кто знает, когда мы вернемся. С «Севильей» будет непросто. Это команда с характером и бойцовскими качествами. Она обычно побеждает, когда демонстрирует хорошую игру. Так что нам придется попотеть».

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри: «Севилья» показала, что она всегда готова сражаться. Эта команда произвела фурор в Европе за последние несколько лет. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы победить. Финалы не бывают простыми. Это будет равный матч. У «Севильи» есть сильные стороны. Надо сосредоточиться на своей игре и подумать, как мы можем доставить им проблемы».