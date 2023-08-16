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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «С Севильей будет непросто»
Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 16:33 | Обновлено 16 августа 2023, 16:56
412
1

Хосеп ГВАРДИОЛА: «С Севильей будет непросто»

Представители «Ман Сити» дали пресс-конференцию в преддверии матча за Суперкубок УЕФА

16 августа 2023, 16:33 | Обновлено 16 августа 2023, 16:56
412
1
Хосеп ГВАРДИОЛА: «С Севильей будет непросто»
ФК Манчестер Сити: Пеп Гвардиола

Прошла пресс-конференция к матчу «Манчестер Сити» – «Севилья». В ней приняли участие тренер «горожан» Пеп Гвардиола и полузащитник Родри.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Вы не представляете, как мы рады участию в этом матче. Ведь мы выиграли Лигу чемпионов. Надо воспользоваться этой возможностью. Кто знает, когда мы вернемся. С «Севильей» будет непросто. Это команда с характером и бойцовскими качествами. Она обычно побеждает, когда демонстрирует хорошую игру. Так что нам придется попотеть».

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри: «Севилья» показала, что она всегда готова сражаться. Эта команда произвела фурор в Европе за последние несколько лет. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы победить. Финалы не бывают простыми. Это будет равный матч. У «Севильи» есть сильные стороны. Надо сосредоточиться на своей игре и подумать, как мы можем доставить им проблемы».

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пресс-конференция Пеп Гвардиола Родри Манчестер Сити - Севилья Манчестер Сити Севилья Суперкубок УЕФА
Источник УЕФА
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14sergey1953
Буде складно, але переможе Севілья!
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