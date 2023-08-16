Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зинченко вернулся в общую группу Арсенала
Англия
16 августа 2023, 14:18 | Обновлено 16 августа 2023, 14:50
1131
0

ФОТО. Зинченко вернулся в общую группу Арсенала

Украинец поделился впечатлениями

16 августа 2023, 14:18 | Обновлено 16 августа 2023, 14:50
1131
0
ФОТО. Зинченко вернулся в общую группу Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник Александр Зинченко провел первую тренировку с основным составом лондонского «Арсенала» после восстановления.

Украинец, как известно, из-за травмы икроножной мышцы пропустил все контрольные матчи «Арсенала» в межсезонье и не принимал участие в поединке 1-го тура чемпионата Англии с «Ноттингемом» (2:1).

После занятия Зинченко сдержано поделился впечатлениями от возвращения к полно ценным занятиям.

«Приятно вернуться», – написал Александр Зинченко в своем инстаграме.

В последний раз украинец играл за «Арсенал» 7 мая в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (2:0). 21 августа во 2-м туре сезона-2023/2024 «канониры» сыграют на выезде с «Кристал Пэлас».

По теме:
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Идея Реброва. Семинар в Ужгороде для тренеров сборной Украины
Ньюкасл планирует арендовать у Арсенала конкурента Зинченко
Александр Зинченко Арсенал Лондон фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 16 августа 2023, 15:10 1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Футбол | 15 августа 2023, 19:49 23
Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн

Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину

Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Баскетбол | 15.08.2023, 21:51
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Отрекаются любя. О внезапном уходе Манчини из сборной Италии
Футбол | 16.08.2023, 12:00
Отрекаются любя. О внезапном уходе Манчини из сборной Италии
Отрекаются любя. О внезапном уходе Манчини из сборной Италии
Марсель – Панатинаикос – 2:1 (3:5 по пенальти). Дубль Обамеянга. Видео
Футбол | 16.08.2023, 12:24
Марсель – Панатинаикос – 2:1 (3:5 по пенальти). Дубль Обамеянга. Видео
Марсель – Панатинаикос – 2:1 (3:5 по пенальти). Дубль Обамеянга. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
14.08.2023, 16:19 4
Футбол
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
14.08.2023, 19:02 46
Футбол
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 2
Футбол
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 67
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
14.08.2023, 20:45 19
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
15.08.2023, 13:55 24
Футбол
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
15.08.2023, 05:42 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем