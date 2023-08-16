ФОТО. Зинченко вернулся в общую группу Арсенала
Украинец поделился впечатлениями
Защитник Александр Зинченко провел первую тренировку с основным составом лондонского «Арсенала» после восстановления.
Украинец, как известно, из-за травмы икроножной мышцы пропустил все контрольные матчи «Арсенала» в межсезонье и не принимал участие в поединке 1-го тура чемпионата Англии с «Ноттингемом» (2:1).
После занятия Зинченко сдержано поделился впечатлениями от возвращения к полно ценным занятиям.
«Приятно вернуться», – написал Александр Зинченко в своем инстаграме.
В последний раз украинец играл за «Арсенал» 7 мая в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (2:0). 21 августа во 2-м туре сезона-2023/2024 «канониры» сыграют на выезде с «Кристал Пэлас».
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