Бавария выбирает между двумя топ-голкиперами

Испанец Давид де Хеа, который имеет статус свободного агента, согласен на переход в мюнхенскую «Баварию». Та обратила свой взор на бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» после того, как из «Челси» в мадридский «Реал» ушел Кепа Аррисабалага.

Сообщается, что конкурентом де Хеа является вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега. «Бавария» пытается договориться с ним, но пока процесс идет не очень гладко.

В сезоне-2022/2023 Давид де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 58 матчей. Его контракт с «красными дьяволами» истек в конце июня этого года. Стороны решили соглашение не продлевать.