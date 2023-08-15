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  4. Бавария готова к шокирующему подписанию вратаря
Германия
15 августа 2023, 18:57 |
2236
1

Бавария готова к шокирующему подписанию вратаря

У Давида де Хэа есть большие шансы оказаться в Мюнхене

15 августа 2023, 18:57 |
2236
1
Бавария готова к шокирующему подписанию вратаря
Transfermarkt. Давид де Хеа

Мюнхенская «Бавария» продолжает искать замену травмированному Мануэлю Нойеру, ведь раньше продала Янна Зоммера в «Интер». В этот раз мюнхенцы серьезно рассматривают вариант с подписанием 32-летнего Давида де Хеа, сообщает sport1.

У клуба до сих пор нет главного кандидата на замену Ману, но пока, кроме Де Хеа, они интересуются Яссином Буну. Преимущество испанца в том, что за него не нужно платить, но зарплата Давида будет значительно выше, чем у кипера «Севильи».

Напомним, месяц назад Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед», в котором провел 12 лет своей карьеры. Он является рекордсменом манкунианцев по количеству матчей среди вратарей – 545 игр на счету испанца.

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Давид Де Хеа Бавария Яссин Буну свободный агент трансферы Мануэль Нойер трансферы Бундеслиги
Источник Sport1.de
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MrStepanovM .
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