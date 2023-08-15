Бавария готова к шокирующему подписанию вратаря

Мюнхенская «Бавария» продолжает искать замену травмированному Мануэлю Нойеру, ведь раньше продала Янна Зоммера в «Интер». В этот раз мюнхенцы серьезно рассматривают вариант с подписанием 32-летнего Давида де Хеа, сообщает sport1.

У клуба до сих пор нет главного кандидата на замену Ману, но пока, кроме Де Хеа, они интересуются Яссином Буну. Преимущество испанца в том, что за него не нужно платить, но зарплата Давида будет значительно выше, чем у кипера «Севильи».

Напомним, месяц назад Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед», в котором провел 12 лет своей карьеры. Он является рекордсменом манкунианцев по количеству матчей среди вратарей – 545 игр на счету испанца.