От Гончаренко до Яковенко: легендарные динамовские «семерки»

«Номер на футболке не играет в футбол!» – утверждал Андрей Ярмоленко в предсезонном интервью. Тем не менее, нумерологию в суеверной футбольной среде как-то не принято отвергать. И отыграв предсезонку под 21-м, в начале официального сезона прославленный игрок стал выходить под «семеркой» (собственно, и 21 – это сумма трех семерок, также есть что-то символическое в этом номере!). А во 2-м туре Андрей пенальтийным дублем открыл счет своим голам за «Динамо» в новую каденцию под новым номером.

Да, конечно, в футбол играют не номера, а их носители. И в этом контексте динамовская история богата звездными «семерками», которые торили вместе с командой пути к футбольным вершинам. Вспомним наиболее легендарных из них.

Макар Гончаренко (1912–1997)

Исторически первой легендарной киевской «семеркой» стал коренной киевлянин Макар Гончаренко, защищавший цвета динамовского клуба во 2-й половине 1930-х гг. (то еще суровое время!) и непродолжительный период в послевоенные годы. Он в составе «Динамо» дважды становился призером чемпионата СССР, а также первым из игроков клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата. В сезоне-38 Гончаренко наколотил добрых два десятка голов. Особенно от действий динамовской «семерки» пострадал ленинградский «Спартак»: историки-статистики до сих пор спорят, 3 или 4 гола забил в майский киевский день 1938-го в ворота гостей Макар Михайлович (а вообще киевляне выиграли со счетом 7:0). В любом случае, голеадорский показатель Гончаренко долгое время был ориентиром для других киевских бомбардиров. И только в 1974 г. у Олега Блохина получилось достичь 20-голевого сезонного показателя.

Мне лично Макар Михайлович запомнился как участник всевозможных мероприятий, посвященных очередной годовщине Победы во Второй мировой войне. Создатели мифа о «матче смерти» (а Гончаренко играл в футбол в оккупированном Киеве) использовали общительность и красноречие Макара Михайловича в свою пользу. Как бы то ни было, Гончаренко является первопроходцем-бомбардиром «Динамо», пионером в длинном ряду умелых киевских форвардов.

Олег Базилевич (1938–2018)

Еще один яркий киевлянин, входивший в первый чемпионский состав «Динамо» в 1961 г., – Олег Базилевич. В том году на майские праздники киевляне принимали дома московских одноклубников. Минимально проигрывали после 1-го тайма. После перерыва москвичи заменили вратаря: на поле вышел легендарный Лев Яшин. Но на 1-й же минуте 2-го тайма он пропустил гол от Базилевича. «Семерка» киевлян мощно пробил издалека, и Лев Иванович не успел среагировать. Гол-красавец обозначил перелом в игре, в конце концов, киевляне выиграли 3:1. И, видимо, после той победы во встрече лидеров киевская торсида вслух заговорила об амбициях в том сезоне, ведь после 4-х игр их любимцы имели в своем активе 4 победы.

Важный переломный гол провел Олег Петрович в том сезоне и в Ростове-на-Дону. Уже в октябре киевляне мчались во всю прыть к «золоту» и не имели права терять очки, пусть и на выезде. И снова 7-й номер Базилевич забил важный гол, сравняв счет. На этот раз, правда, использовав не свой мощный удар издалека, а задействовав свою незаурядную скорость, оставив в дураках ростовских защитников.

Владимир Мунтян (родился в 1946 г.)

Фраза футбольных комментаторов «7-й номер – Владимир Мунтян» запечатлелась в моей памяти с детства. Я рос на этих словах телевизионщиков, а 7-й номер «Динамо» дарил наслаждение от игры, вызывая восторг от непревзойденных финтов, видения поля и изобретательности. Восхищенно аплодировали даже традиционные скептики (а таковые в среде динамовских болельщиков были всегда, это – не примета лишь нашего времени).

7-кратный чемпион СССР, Мунтян является связующим звеном между звездным масловским «Динамо» 1970-х и командой-звездой под руководством Валерия Лобановского и Олега Базилевича 1970-х. В 1960-х получилось трижды подряд стать чемпионом, а в 1970-х – добраться до европобед – Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

Ну, и как забыть хет-трик Владимира Федоровича в выездном матче против «Нефтчи» в сезоне-1972! Сначала он точным ударом завершил комбинацию с участием Анатолия Пузача и Виктора Колотова, в дальнейшем мощно выстрелил метров с 25, застав врасплох кипера бакинцев Вячеслава Шехова. Ну, а в третий раз киевлянин отличился, наиболее полно использовав не совсем удачное взаимодействие защитников «Нефтчи».

Леонид Буряк (родился в 1953 г.)

ФК Динамо. Леонид Буряк (слева)

Недавний юбиляр определенное время играл в «Динамо» под 9-м номером, но со временем удостоился славы именно под «семеркой». С этим номером на футболке он забивал важные голы «Спартаку» в 1980-м и «Грассхопперсу» в 1982-м. Стандарты в исполнении динамовской семерки несли прямую угрозу воротам противников. И даже не сверхмощный, но хитрый удар по спартаковским воротам в последний день октября 1980 г. в Киеве стал неразрешимой проблемой для Рината Дасаева.

«У каждого полузащитника должны быть свои «секреты». Я употребляю это слово совершенно условно, потому что какие же могут быть в наше время секреты в футболе. Суть в качестве, в данном случае – в качестве исполнения», – отмечает Леонид Буряк в одной из своих книг. И именно качество выполнения Буряком стандартов – воистину непостижимый его секрет!

Павел Яковенко (родился в 1964 г.)

«Лучший игрок матча – Павел Яковенко!» – на последних минутах матча Кубка чемпионов сезона-1986/87 «Динамо» (Киев) – «Берое» (Стара Загора) диктор по стадиону не успел закончить фразу, как 98-тысячная аудитория Республиканского взорвалась овацией. Действительно, динамовская «семерка» 1980-х провел ту игру на самом высоком уровне, забив гол-красавец головой в самом дебюте 2-го тайма. Помню, как темпераментная динамовская болельщица отнюдь не юного возраста отреагировала в 18-м секторе верхнего яруса на этот успех восторженным «Па-ша!» и разбрасыванием разноцветного конфетти. Да и следующий соперник киевлян в том розыгрыше – шотландский «Селтик» – настрадался от Павла, ведь Яковенко забил в ворота бело-зеленых в Киеве фактически решающий гол, склонивший чашу весов на киевскую сторону.

Колоссальная работоспособность, тактическая грамотность, соблюдение игровой дисциплины и одновременно склонность к импровизации – отличительные черты Павла Александровича. А еще – исключительный профессионализм, который подчеркивал в частности в своей книге «Бесконечный матч» Валерий Лобановский, рассказывая о Яковенко.

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Еще два игрока, которые иногда выходили под 7-м номером в составе «Динамо» и сделали себе громкое имя в «Милане» – Каха Каладзе и Андрей Шевченко. Впрочем, назвать их именно «семерками» было бы не совсем правильно, ведь первый этап своей профессиональной карьеры, ознаменовавшийся многочисленными внутренними титулами и выходом с родной командой в полуфинал Лиги чемпионов, Андрей отыграл под 10-м номером. А грузинский легионер «Динамо» отыграл хоть и яркий, но очень уж короткий период в «Динамо» под 7-м номером.

«О, а это – Каладзе!» – такими словами встретили меня футбольные спутники на завтраке в пражском отеле утром после победной для киевлян серии пенальти в отборе Лиги чемпионов-1998/99 против пражской «Спарты». Почему Каладзе? Потому что я вышел позавтракать в динамовской футболке с семеркой на спине. А ответ мой был таким: «Это – второй пенальти!». Каха тогда бил 2-м из динамовцев и забил. К слову, единственный, кто забил тогда в серии у пражан – Мартин Чижек, – также имел на футболке 7-й номер. А ту битую непогодами и невзгодами динамовскую футболку храню до сих пор, хотя надеть ее уже можно разве что дома или где-то на дачном участке поодаль от представительских собраний.

Говорят, что «семерка» в разных комбинациях усиливает энергетику удачи, счастья, процветания. «Я жил в счастливое футбольное время» – название одной из книг легендарной динамовской «семерки» – Леонида Буряка. С утверждением не поспоришь, однако позволю себе заметить, что счастливым футбольное время делают именно футбольные личности. Немало усилий для футбольного осчастливливания того или иного времени приложили в том числе и Леонид Буряк, и другие звездные динамовские «семерки». А нам посчастливилось, что видели это воочию! Пусть же счастливится под «семеркой» в «Динамо» и Андрею Ярмоленко!

Алексей РЫЖКОВ