Жабер поделилась эмоциями от победы над Калининой

Пятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой во встрече 2-го круга турнира WTA в Цинциннати (США).

Напомним, Жабер смогла сломить сопротивление Калининой в трех сетах – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).

«Я пережила серьезное разочарование на Уимблдоне. Думала о многом после турнира. В матче с Калининой болельщики помогли мне не сдаться и идти вперед. Я слышала их слова. И я видела, как накануне Винус Уильямс смогла сделать то же самое, когда вернулась в игру, проигрывая 1:5. Она вдохновляет меня и многих других теннисисток, поэтому я должна поблагодарить ее за незримую помощь в этом матче.

Очень рада победе. Было тяжело, но я рада, что продолжала бороться, продолжала биться за каждое очко», – рассказала Жабер.

Онс Жабер в следующем раунде турнира сразится против Виктории Азаренко или Донны Векич.