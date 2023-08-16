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  4. Жабер поделилась эмоциями от победы над Калининой
WTA
16 августа 2023, 12:12 | Обновлено 16 августа 2023, 12:23
447
1

Жабер поделилась эмоциями от победы над Калининой

Теннисистка из Туниса призналась в сильной мотивации

16 августа 2023, 12:12 | Обновлено 16 августа 2023, 12:23
447
1
Жабер поделилась эмоциями от победы над Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Пятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой во встрече 2-го круга турнира WTA в Цинциннати (США).

Напомним, Жабер смогла сломить сопротивление Калининой в трех сетах – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).

«Я пережила серьезное разочарование на Уимблдоне. Думала о многом после турнира. В матче с Калининой болельщики помогли мне не сдаться и идти вперед. Я слышала их слова. И я видела, как накануне Винус Уильямс смогла сделать то же самое, когда вернулась в игру, проигрывая 1:5. Она вдохновляет меня и многих других теннисисток, поэтому я должна поблагодарить ее за незримую помощь в этом матче.

Очень рада победе. Было тяжело, но я рада, что продолжала бороться, продолжала биться за каждое очко», – рассказала Жабер.

Онс Жабер в следующем раунде турнира сразится против Виктории Азаренко или Донны Векич.

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Онс Жабер Ангелина Калинина WTA Цинциннати
Источник WTA
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Комментарии 1
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Michael Savchyn
дивився фрагменти, Жабюр ніяка -- ні подачі, б'є часто в сітку без причини, а Калініна, виходить, -- ще не має стрижня, бо таку суперницю потрібно проходити і все
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