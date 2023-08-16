ОФИЦИАЛЬНО. Игрок ПСЖ усилил Рому

Римская «Рома» официально объявила о подписании 29-летнего опорника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Парижане отпустили игрока всего за 4 миллиона евро.

Аргентинец подписал контракт до лета 2025 года. В сделке есть возможность пролонгации еще на 1 год.

«Пари Сен-Жермен» купил Леандро Паредеса зимой 2019 года за 40 миллионов евро. За этот период чемпион мира провел 117 матчей за парижан, забив 3 гола и отдав 10 ассистов. В составе «ПСЖ» он выиграл 9 трофеев и доходил до финала Лиги чемпионов сезона 2019/20.