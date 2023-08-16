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  4. Это не Месси. Назван лучший игрок Интера Майами, какая оценка Кривцова?
Major League Soccer
16 августа 2023, 09:27 |
618
0

Это не Месси. Назван лучший игрок Интера Майами, какая оценка Кривцова?

«Цапли» обыграли «Филадельфию Юнион» со счетом 4:1 в полуфинале Кубка лиг

16 августа 2023, 09:27 |
618
0
Это не Месси. Назван лучший игрок Интера Майами, какая оценка Кривцова?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Хосеф Мартинес

В ночь на 16 августа состоялся полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами (1:4).

Украинский защитник «цаплей» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. На 3-й минуте встречи Кривцов отдал голевую передачу на Хосефа Мартинеса. После завершения поединка статистический портал AiScore поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

Звездный аргентинский форвард «Интера Майами» Лионель Месси отметился очередным голом в этом матче. Его оценка составила 8.6 баллов.

Месси не стал лучшим игроком поединка. Самый высокий показатель – у Хосефа Мартинеса (8.7), который оформил гол + ассист в этой игре.

В финале Кубка лиг 2023 «Интер Майами» сыграет против «Нэшвилла». Поединок состоится 19 августа в 03:00 по Киеву.

Оценки AiScore за матч Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4

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Сергей Кривцов Хосеф Мартинес Лионель Месси Филадельфия Юнион Интер Майами Major League Soccer (MLS) лучший игрок
Источник Sport.ua
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