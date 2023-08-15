ОФИЦИАЛЬНО. Интер продал защитника в Унион Берлин
Робин Госенс продолжит карьеру в Бундеслиге
«Унион Берлин» продолжает усиливаться под своей первое в истории участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб официально объявил о подписании левого защитника/полузащитника «Интера» Робина Госенса.
По информации СМИ, сумма трансфера 29-летнего защитника сборной Германии составила 13 миллионов евро.
Госенс выступал за «Интер» с января 2022 года, когда покинул «Аталанту». В прошлом сезоне на его счету 4 гола в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Миланский клуб уже подписал на замену Госенсу Карлоса Аугусто из «Монцы».
Willkommen in Berlin 🏡🥰 pic.twitter.com/5jAFtvIxwC— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 15, 2023
Je später der Abend, desto fetziger die Gäste 🫡 pic.twitter.com/J3ojTqrapx— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 15, 2023
Robin Gosens ist Unioner 🔴⚪ pic.twitter.com/uGzybF3ioc— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 15, 2023
E I S E R N, Robin! ✊ pic.twitter.com/N2t0sHnLkE— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 15, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник может перейти в «Маккаби» Тель-Авив
Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо Киев»