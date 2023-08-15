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Италия
15 августа 2023, 23:20 | Обновлено 16 августа 2023, 00:09
444
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продал защитника в Унион Берлин

Робин Госенс продолжит карьеру в Бундеслиге

15 августа 2023, 23:20 | Обновлено 16 августа 2023, 00:09
444
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продал защитника в Унион Берлин
ФК Унион Берлин. Робин Госенс

«Унион Берлин» продолжает усиливаться под своей первое в истории участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб официально объявил о подписании левого защитника/полузащитника «Интера» Робина Госенса.

По информации СМИ, сумма трансфера 29-летнего защитника сборной Германии составила 13 миллионов евро.

Госенс выступал за «Интер» с января 2022 года, когда покинул «Аталанту». В прошлом сезоне на его счету 4 гола в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Миланский клуб уже подписал на замену Госенсу Карлоса Аугусто из «Монцы».

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Унион Берлин Интер Милан Робин Госенс трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Источник ФК Унион
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