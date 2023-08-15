Лига конференций15 августа 2023, 23:09 | Обновлено 15 августа 2023, 23:19
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Разрыв крестов подтвержден. Днепр-1 надолго остался без важного игрока
Максим Третьяков проведет вне игры около 6 месяцев
15 августа 2023, 23:09 | Обновлено 15 августа 2023, 23:19
1187
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Обследование колена хавбека Днепра-1 Максима Третьякова подтвердило предварительные прогнозы клубных врачей.
У футболиста обнаружен разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится на операцию.
Как ожидается, на восстановление уйдет около 6 месяцев. Более точный срок будет определен после хирургического вмешательства.
Третьяков получил травму в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против Славии (0:3) в Праге.
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