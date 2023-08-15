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Лига конференций
15 августа 2023, 23:09 | Обновлено 15 августа 2023, 23:19
1187
2

Разрыв крестов подтвержден. Днепр-1 надолго остался без важного игрока

Максим Третьяков проведет вне игры около 6 месяцев

15 августа 2023, 23:09 | Обновлено 15 августа 2023, 23:19
1187
2
Разрыв крестов подтвержден. Днепр-1 надолго остался без важного игрока
СК Днепр-1. Максим Третьяков

Обследование колена хавбека Днепра-1 Максима Третьякова подтвердило предварительные прогнозы клубных врачей.

У футболиста обнаружен разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится на операцию.

Как ожидается, на восстановление уйдет около 6 месяцев. Более точный срок будет определен после хирургического вмешательства.

Третьяков получил травму в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против Славии (0:3) в Праге.

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травма Лига Европы Славия Прага Максим Третьяков Днепр-1 Славия - Днепр-1 травма колена
Источник СК Днепр-1
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Serhii P.
Все це Дніпро-1 - це команд інвалідів
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-4
Serhii P.
Пох
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-4
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