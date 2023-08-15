Разрыв крестов подтвержден. Днепр-1 надолго остался без важного игрока

Обследование колена хавбека Днепра-1 Максима Третьякова подтвердило предварительные прогнозы клубных врачей.

У футболиста обнаружен разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится на операцию.

Как ожидается, на восстановление уйдет около 6 месяцев. Более точный срок будет определен после хирургического вмешательства.

Третьяков получил травму в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против Славии (0:3) в Праге.