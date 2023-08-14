Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Максим получил травму на 12-й минуте матча Лиги Европы против «Славии»
10 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
На 12-й минуте встречи 27-летний украинский вингер днепрян Максим Третьяков получил травму и был заменен.
Максим рассказал о диагнозе и сроках своего восстановления:
«Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии. Операция планируется в Мюнхене. Сроки определим сегодня.
Не думаю, что это следствие незалеченной травмы, из-за которой я пропустил ответный матч с «Панатинаикосом». Тогда МРТ показало, что связки целы», – сказал Максим.
По оценкам медиков, Третьяков выбыл как минимум до начала весенней стадии сезона.
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