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Лига конференций
14 августа 2023, 10:55 | Обновлено 14 августа 2023, 11:01
727
0

Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова

Максим получил травму на 12-й минуте матча Лиги Европы против «Славии»

14 августа 2023, 10:55 | Обновлено 14 августа 2023, 11:01
727
0
Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Instagram. Максим Третьяков

10 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

На 12-й минуте встречи 27-летний украинский вингер днепрян Максим Третьяков получил травму и был заменен.

Максим рассказал о диагнозе и сроках своего восстановления:

«Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии. Операция планируется в Мюнхене. Сроки определим сегодня.

Не думаю, что это следствие незалеченной травмы, из-за которой я пропустил ответный матч с «Панатинаикосом». Тогда МРТ показало, что связки целы», – сказал Максим.

По оценкам медиков, Третьяков выбыл как минимум до начала весенней стадии сезона.

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травма Максим Третьяков Славия Прага Славия - Днепр-1 Лига Европы Днепр-1 ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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