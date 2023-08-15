Роберто МАНЧИНИ: «Я хотел иметь спокойствие и тишину»

Роберто Манчини обвинил в своем уходе с поста главного тренера сборной Италии президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину:

«Я объяснил Гравине, что в эти месяцы мне нужна поддержка и спокойствие, но он этого не обеспечил, поэтому я ушел в отставку. Должен ли я был это сделать раньше? Возможно. Но я покинул сборную за 25 дней до матча, а не за 3.

Гравина целый год пытался изменить мой тренерский штаб. Я пытался объяснить ему, что он может добавить несколько новых лиц, но он не может убрать двух членов штаба, который работает и побеждает. Во всяком случае, это должно быть мое решение

Гравина в течение какого-то времени имел совершенно иной подход, чем я. Меня убили только за мое решение уйти. Я хотел дать сигнал президенту, он мог бы мне помочь, если бы захотел.

Попросил Федерацию убрать из моего контракта пункт о праве уволить меня в случае невыхода на Евро-2024. Попросил это лишь для того, чтобы иметь спокойствие и тишину в течение следующих нескольких месяцев. Очевидно, я бы ушел, если бы мы не смогли пройти квалификацию».