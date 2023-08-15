Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто МАНЧИНИ: «Я хотел иметь спокойствие и тишину»
Чемпионат Европы
15 августа 2023, 22:56 |
281
0

Роберто МАНЧИНИ: «Я хотел иметь спокойствие и тишину»

Тренер – о причинах своего ухода из сборной Италии

15 августа 2023, 22:56 |
281
0
Роберто МАНЧИНИ: «Я хотел иметь спокойствие и тишину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Роберто Манчини обвинил в своем уходе с поста главного тренера сборной Италии президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину:

«Я объяснил Гравине, что в эти месяцы мне нужна поддержка и спокойствие, но он этого не обеспечил, поэтому я ушел в отставку. Должен ли я был это сделать раньше? Возможно. Но я покинул сборную за 25 дней до матча, а не за 3.

Гравина целый год пытался изменить мой тренерский штаб. Я пытался объяснить ему, что он может добавить несколько новых лиц, но он не может убрать двух членов штаба, который работает и побеждает. Во всяком случае, это должно быть мое решение

Гравина в течение какого-то времени имел совершенно иной подход, чем я. Меня убили только за мое решение уйти. Я хотел дать сигнал президенту, он мог бы мне помочь, если бы захотел.

Попросил Федерацию убрать из моего контракта пункт о праве уволить меня в случае невыхода на Евро-2024. Попросил это лишь для того, чтобы иметь спокойствие и тишину в течение следующих нескольких месяцев. Очевидно, я бы ушел, если бы мы не смогли пройти квалификацию».

По теме:
Спаллетти не будет? Конте – фаворит на пост тренера сборной Италии
Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии
Роберто МАНЧИНИ: «Уход из сборной Италии – мой личный выбор»
Роберто Манчини сборная Италии по футболу Габриэле Гравина
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал
Футбол | 15 августа 2023, 16:16 4
ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал
ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал

У Рэмсдейла появился мощный конкурент

ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Футбол | 15 августа 2023, 16:34 32
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»

Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо Киев»

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Футбол | 15.08.2023, 19:52
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Футбол | 15.08.2023, 13:55
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Драматичная победа Мариуполя. Сыграны 7 матчей Кубка Украины
Футбол | 15.08.2023, 20:15
Драматичная победа Мариуполя. Сыграны 7 матчей Кубка Украины
Драматичная победа Мариуполя. Сыграны 7 матчей Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 5
Футбол
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 13
Бокс
Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
15.08.2023, 02:55 3
Теннис
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
15.08.2023, 13:59 1
Хоккей
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 4
Футбол
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
14.08.2023, 07:00
Теннис
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 67
Футбол
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем