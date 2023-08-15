Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ПСЖ: «Неймар всегда будет частью нашей истории»
Франция
15 августа 2023, 22:39 |
288
0

Президент ПСЖ: «Неймар всегда будет частью нашей истории»

Нассер Аль-Хелаифи попрощался с форвардом

15 августа 2023, 22:39 |
288
0
Президент ПСЖ: «Неймар всегда будет частью нашей истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход бразильского форварда Неймара в «Аль-Хиляль»:

«Всегда тяжело прощаться с таким исключительным игроком, как Неймар, одним из лучших в мире. Я никогда не забуду день, когда он прибыл в «ПСЖ», и то, что он привнес нашему клубу и проекту за последние шесть лет.

Мы пережили замечательные моменты, и Неймар всегда будет частью нашей истории. Я хочу поблагодарить Неймара и его семью. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем и в его следующих приключениях».

По теме:
Новый клуб Неймара подпишет голкипера Севильи
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Мбаппе не будет. Трансферное окно для Реала закрыто
Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Неймар Аль-Хиляль
Источник ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Баскетбол | 15 августа 2023, 21:51 5
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции

Наша команда со второго места группы С вышла в плей-офф

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Футбол | 14 августа 2023, 23:49 13
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?

14 августа завершился 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 15.08.2023, 14:23
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Кочергин с Ракувом пробился в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 15.08.2023, 22:30
Кочергин с Ракувом пробился в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Кочергин с Ракувом пробился в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Футбол | 15.08.2023, 13:06
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
15.08.2023, 05:42 1
Теннис
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
13.08.2023, 19:43 7
Баскетбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 67
Футбол
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
15.08.2023, 11:52 15
Футбол
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 50
Футбол
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 5
Футбол
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем