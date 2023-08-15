Президент ПСЖ: «Неймар всегда будет частью нашей истории»
Нассер Аль-Хелаифи попрощался с форвардом
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход бразильского форварда Неймара в «Аль-Хиляль»:
«Всегда тяжело прощаться с таким исключительным игроком, как Неймар, одним из лучших в мире. Я никогда не забуду день, когда он прибыл в «ПСЖ», и то, что он привнес нашему клубу и проекту за последние шесть лет.
Мы пережили замечательные моменты, и Неймар всегда будет частью нашей истории. Я хочу поблагодарить Неймара и его семью. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем и в его следующих приключениях».
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