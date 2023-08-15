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  4. ВИДЕО. Два подряд сейва Лунина на тренировке Реала
Испания
15 августа 2023, 21:52 |
1463
3

ВИДЕО. Два подряд сейва Лунина на тренировке Реала

Украинец готов бороться за место в основе

15 августа 2023, 21:52 |
1463
3
ВИДЕО. Два подряд сейва Лунина на тренировке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин отлично проявляет себя в тренировочном процессе команды. Официальная страница мадридского клуба в Твиттере опубликовала видео с двусторонки «Реала», на котором Лунин совершил два подряд сейва в одной атаке.

Напомним, сейчас у Лунина появился исторический шанс закрепиться в основе «Реала», поскольку Тибо Куртуа надолго выбыл из-за тяжелой травмы. Вчера «Реал» подписал на замену бельгийцу Кепу Аррисабалагу, с которым Лунину и придется бороться за место в основе в нынешнем сезоне.

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Андрей Лунин Реал Мадрид видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Кепа Ларисабродяга
детский лепет... сэйвы нужны в официальных играх, тренировки на таком уровне не показатель
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0
Alex T
По сути момент истины для игрока настал или сейчас или оказаться в каком-то классном клубе будет не просто, а тут такой шанс наконец, может вообще в шоколаде быть как раз если контракт закончится, а он успеет себя проявить 
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0
Vitason
Як малі діти,ці сейви потрібні в офіційних іграх!!
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0
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