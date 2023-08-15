ВИДЕО. Два подряд сейва Лунина на тренировке Реала

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин отлично проявляет себя в тренировочном процессе команды. Официальная страница мадридского клуба в Твиттере опубликовала видео с двусторонки «Реала», на котором Лунин совершил два подряд сейва в одной атаке.

Напомним, сейчас у Лунина появился исторический шанс закрепиться в основе «Реала», поскольку Тибо Куртуа надолго выбыл из-за тяжелой травмы. Вчера «Реал» подписал на замену бельгийцу Кепу Аррисабалагу, с которым Лунину и придется бороться за место в основе в нынешнем сезоне.