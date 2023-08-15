Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо

Бывший бразильский полузащитник «Динамо» Клейтон рассказал, почему, по его мнению, не смог заиграть в киевской команде под руководством Мирчи Луческу.

«Те, кто мало играет за «Динамо», выходят за вторую команду, у которой матчи на день раньше. Я тренировался с основной командой, а играл за резервную и уже был близок к тому, чтобы интегрироваться к основе».

«Команда не была чемпионами несколько лет, пропуская вперед «Шахтер», а в год, когда я приехал, мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок Украины. Пока команда выигрывала, состав не менялся, а я пытался адаптироваться. Это был период большого обучения для меня», - заявил Клейтон.

За «Динамо» Клейтон выступал с октября 2020-го по сентябрь 2021-го. На его счету лишь один официальный поединок, в котором он отличился результативной передачей.

В начале августа хавбек перебрался на правах свободного агента в команду «Эрсилио Луз», выступающую в бразильской Серии D.