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  4. Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 21:39 |
2166
3

Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо

Бразилец считает, что тогда в команде все было стабильно и хорошо

15 августа 2023, 21:39 |
2166
3
Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо
Instagram. Клейтон (крайний слева на переднем плане)

Бывший бразильский полузащитник «Динамо» Клейтон рассказал, почему, по его мнению, не смог заиграть в киевской команде под руководством Мирчи Луческу.

«Те, кто мало играет за «Динамо», выходят за вторую команду, у которой матчи на день раньше. Я тренировался с основной командой, а играл за резервную и уже был близок к тому, чтобы интегрироваться к основе».

«Команда не была чемпионами несколько лет, пропуская вперед «Шахтер», а в год, когда я приехал, мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок Украины. Пока команда выигрывала, состав не менялся, а я пытался адаптироваться. Это был период большого обучения для меня», - заявил Клейтон.

За «Динамо» Клейтон выступал с октября 2020-го по сентябрь 2021-го. На его счету лишь один официальный поединок, в котором он отличился результативной передачей.

В начале августа хавбек перебрался на правах свободного агента в команду «Эрсилио Луз», выступающую в бразильской Серии D.

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Источник Globoesporte
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Комментарии 3
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Bond
пам'ятаю як в Динамо грав Гільерме, досить непоганий трансфер, зробив в матчі з Карпатами хет-трик і його продали в кацапське ЦСКА, де він досить непогано грав... Але Суркісам не потрібні такі гравці...
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0
Владислав Рейский
Может просто уровень у него низкий?
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0
umnuy2
других после голевой на руках носят и золотой мяч предрекают а тут даже на вторую игру так и не выпустили
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0
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