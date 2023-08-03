ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D

27-летний экс-вингер «Динамо» Клейтон продолжит карьеру в бразильской Серии D.

Футболист на правах свободного агента перешел в «Эрсилио Луз», с которым подписал трудовое соглашение до конца 2024 года.

С января по начало августа нынешнего года Клейтон был на контракте в «Лондрине», но из-за травмы провел в этой команде только 3 матча.

За «Динамо» Клейтон выступал с октября 2020-го по сентябрь 2021-го. На его счету лишь один официальный поединок, в котором он отличился результативной передачей.