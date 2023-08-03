Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D
Бразилия
03 августа 2023, 12:28 |
719
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D

Клейтон продолжит карьеру в «Эрсилио Луз»

03 августа 2023, 12:28 |
719
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D
ФК Эрсилио Луз

27-летний экс-вингер «Динамо» Клейтон продолжит карьеру в бразильской Серии D.

Футболист на правах свободного агента перешел в «Эрсилио Луз», с которым подписал трудовое соглашение до конца 2024 года.

С января по начало августа нынешнего года Клейтон был на контракте в «Лондрине», но из-за травмы провел в этой команде только 3 матча.

За «Динамо» Клейтон выступал с октября 2020-го по сентябрь 2021-го. На его счету лишь один официальный поединок, в котором он отличился результативной передачей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Источник: защитник Зари уже в Греции для подписания контракта с Атромитосом
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Клейтон да Силвейра да Силва Динамо Киев трансферы Эрсилио Луз Лондрина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. 90 минут Кривцова, дубль Месси. Видео
Футбол | 03 августа 2023, 09:36 1
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. 90 минут Кривцова, дубль Месси. Видео
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. 90 минут Кривцова, дубль Месси. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка лиг

8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Теннис | 02 августа 2023, 22:43 30
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США

Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне

Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
Футбол | 03.08.2023, 07:50
Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Футбол | 02.08.2023, 21:40
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Футбол | 02.08.2023, 17:20
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 27
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 7
Бокс
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 46
Футбол
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
02.08.2023, 09:00 1
Другие виды
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем