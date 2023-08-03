Бразилия03 августа 2023, 12:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D
Клейтон продолжит карьеру в «Эрсилио Луз»
03 августа 2023, 12:28 |
719
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27-летний экс-вингер «Динамо» Клейтон продолжит карьеру в бразильской Серии D.
Футболист на правах свободного агента перешел в «Эрсилио Луз», с которым подписал трудовое соглашение до конца 2024 года.
С января по начало августа нынешнего года Клейтон был на контракте в «Лондрине», но из-за травмы провел в этой команде только 3 матча.
За «Динамо» Клейтон выступал с октября 2020-го по сентябрь 2021-го. На его счету лишь один официальный поединок, в котором он отличился результативной передачей.
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