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Лига конференций
15 августа 2023, 21:23 | Обновлено 15 августа 2023, 21:57
1082
0

Назначен судья на ответный матч Динамо с Арисом в Бухаресте

Спорные вопросы в поединке будет решать австриец Себастьян Гисхамер

15 августа 2023, 21:23 | Обновлено 15 августа 2023, 21:57
1082
0
Назначен судья на ответный матч Динамо с Арисом в Бухаресте
ФК Динамо. Себастьян Гисхамер

В четверг, 17 августа, киевское «Динамо» проведет в Бухаресте ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса». Судейскую бригаду в предстоящем поединке возглавит 34-летний австриец Себастьян Гисхамер.

Родился в рефери 13 октября 1988 года в городке Бюрмос, расположенном на федеральной земле Зальцбург. В 2004-м Себастьян прослушал курс лекций для арбитров Футбольной ассоциации Зальцбурга, а уже через 4 года, в 2008-м, пробился в Западную региональную лигу, третьего по силе дивизиона Австрии.

14 августа 2009 года ему было доверено отработать на поединке розыгрыша Кубка страны между «Швацом» и «Ваттенсом» (0:3), в котором он раздал четыре желтые карточки, удалил двух футболистов с поля и назначил два пенальти.

Юный рефери быстро прогрессировал, и в апреле 2013-го его назначили на матч первой лиги между «Капфенбергом» и «Альтахом» (2:2). А через четыре года, в апреле 2017-го, Гисхамер дебютировал в австрийской Бундеслиге на матче «Адмира Ваккер» – «Санкт-Полтен» (2:0).

Пока не имея статуса арбитра ФИФА, рефери дебютировал на международной арене. Произошло это в матче плей-офф раунда Юношеской Лиги УЕФА-2017/2018 между австрийским Зальцбургом и португальским Спортингом. Себастьян был назначен четвертым арбитром на игру, но на 56-й минуте швед Боян Панджич получил травму и Гисхамер заменил его, зафиксировав итоговую победу своих земляков (5:2).

В 2019 году Себастьян получил статус ФИФА, и в качестве первого полноценного международного опыта получил назначение на квалификационный раунд чемпионата Европы среди 17-летних, в одном из поединков зафиксировав поражение сборной Украины от испанских сверстников (0:1).

Гисхамер имеет в своем активе 32 матча на всех уровнях под эгидой УЕФА, работая на групповой стадии Лиги конференций, в Лиге наций и квалификации Лиги чемпионов. Также рефери востребован и на отечественной арене – несмотря на молодой, как для арбитра, возраст, у него в активе уже 80 матчей австрийской Бундеслиги.

Стартовый свисток в матче Динамо – Арис прозвучит 17 августа в 20:00 (первая игра – 0:1).

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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис Себастьян Гисхамер судейские назначения
Источник ФК Динамо Киев
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