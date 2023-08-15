Спаллетти не будет? Конте – фаворит на пост тренера сборной Италии

Назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии находится под угрозой срыва. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Причина – президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис требует 3 миллиона евро за расторжение контракта с тренером. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина платить такие деньги не готов.

В связи с этим в фавориты на пост главного тренера «Скуадры Адзурры» вырвался Антонио Конте. Ранее он уже работал со сборной Италии в 2014 – 2016 годах и выводил команду в четвертьфинал Евро-2016.