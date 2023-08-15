Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии
Соперник Украины по отбору на Евро-2024 вскоре получит нового тренера
Итальянец Лучано Спаллетти согласовал условия личного контракта со сборной Италии.
Сообщается, что 64-летний специалист договорился о контракте на 3 года. В год Спаллетти будет получать примерно 3 млн евро плюс бонусы.
Ожидается, что вскоре о назначении Лучано Спаллетти объявят официально.
Ранее сообщалось, что Итальянская федерация футбола должна провести переговоры с «Наполи» о выкупе контракта Спаллетти.
Напомним, 13 августа с поста главного тренера сборной Италии в отставку подал 58-летний Роберто Манчини. Команда Италии, как известно, является соперником украинской сборной по квалификации чемпионата Европы 2024 года.
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