Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии
Италия
15 августа 2023, 15:19 | Обновлено 15 августа 2023, 15:47
356
0

Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии

Соперник Украины по отбору на Евро-2024 вскоре получит нового тренера

15 августа 2023, 15:19 | Обновлено 15 августа 2023, 15:47
356
0
Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Итальянец Лучано Спаллетти согласовал условия личного контракта со сборной Италии.

Сообщается, что 64-летний специалист договорился о контракте на 3 года. В год Спаллетти будет получать примерно 3 млн евро плюс бонусы.

Ожидается, что вскоре о назначении Лучано Спаллетти объявят официально.

Ранее сообщалось, что Итальянская федерация футбола должна провести переговоры с «Наполи» о выкупе контракта Спаллетти.

Напомним, 13 августа с поста главного тренера сборной Италии в отставку подал 58-летний Роберто Манчини. Команда Италии, как известно, является соперником украинской сборной по квалификации чемпионата Европы 2024 года.

По теме:
Роберто МАНЧИНИ: «Уход из сборной Италии – мой личный выбор»
Спаллетти вскоре возглавит сборную Италии
Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Теннис | 15 августа 2023, 05:42 1
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»

Украинка – о решении сняться с турнира в Цинциннати

Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Футбол | 15 августа 2023, 08:51 61
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие

Если «Динамо» не выйдет в групповой раунд ЛК, Мирча будет уволен

Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Футбол | 14.08.2023, 19:02
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Футбол | 15.08.2023, 09:46
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
Футбол | 15.08.2023, 15:44
Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 1
Бокс
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
14.08.2023, 09:22
Другие виды
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 5
Футбол
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
13.08.2023, 22:46 5
Футбол
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 50
Футбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем