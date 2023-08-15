Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии

Итальянец Лучано Спаллетти согласовал условия личного контракта со сборной Италии.

Сообщается, что 64-летний специалист договорился о контракте на 3 года. В год Спаллетти будет получать примерно 3 млн евро плюс бонусы.

Ожидается, что вскоре о назначении Лучано Спаллетти объявят официально.

Ранее сообщалось, что Итальянская федерация футбола должна провести переговоры с «Наполи» о выкупе контракта Спаллетти.

Напомним, 13 августа с поста главного тренера сборной Италии в отставку подал 58-летний Роберто Манчини. Команда Италии, как известно, является соперником украинской сборной по квалификации чемпионата Европы 2024 года.