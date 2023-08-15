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  4. КИНАРЕЙКИН: «В Греции в меня бросали бутылки. Но я смеялся»
Лига чемпионов
15 августа 2023, 20:39 | Обновлено 15 августа 2023, 20:49
837
3

КИНАРЕЙКИН: «В Греции в меня бросали бутылки. Но я смеялся»

Молодой голкипер «Днепра-1» рассказал о своем дебюте в Лиге чемпионов

15 августа 2023, 20:39 | Обновлено 15 августа 2023, 20:49
837
3
КИНАРЕЙКИН: «В Греции в меня бросали бутылки. Но я смеялся»
СК Днепр-1. Яков Кинарейкин

Молодой голкипер «Днепра-1» Яков Кинарейкин рассказал о своем дебюте за команду в матче Лиги чемпионов против греческого «Панатинаикоса» (2:2).

– Как чувствуешь себя в роли «первого номера» команды?

– Очень классно! Приятно ощущать поддержку и ребят из команды и тренеров. Это придает все больше и больше уверенности.

– Вспомни, как узнал, что будешь играть против «Панатинаикоса». Что ощутил?

– Где-то за пять дней до матча мне сказали готовить себя, чтобы не было мандража, и быть готовым проявить себя, воспользоваться шансом. Ощущения, конечно, бушевали! Очень хотелось, чтобы матч уже начался поскорее. Долгое время я ждал этого – и тут сразу против такого соперника в таком турнире, при поддержке зрителей.

– Со стартовым волнением справился быстро?

– Да. Выходил на матч уже без мандража. Не нервничал, не думал ни о чем плохом.

– В ответном матче тоже драматизма хватило – тебе пришлось выйти на замену, да еще и при безумной атмосфере в Греции…

– Прежде всего, хочу поддержать и пожелать выздоровления Евгению Волынцу. Страшная травма, которую никому не пожелаешь… Слава Богу, с ним все хорошо, он восстанавливается. Здоровье – это самое главное. Что касается меня, то когда выходил на смену, нервов не было. Понимал, что представился шанс, и нужно помогать команде. Действительно, сложно выходить в таком матче, тем более, я не разминался. Но удалось сразу войти в игру. На таких стадионах, даже когда болеют против тебя, играешь в удовольствие. Это придает мотивации и уверенности.

– Даже бутылки, брошенные с трибун, не портили впечатление?

– (смеется) Наоборот, было смешно. Бросают бутылки – значит, я вызываю у них какую-нибудь эмоцию.

– Ты в команде уже несколько лет, но все это время пришлось ждать своего шанса. Трудно было терпеть?

– Да, особенно тяжело было последние полгода, когда понимал, что может выпасть шанс, а был уверен в своих силах. Было тяжело справиться с нервами, переживаниями, мыслями. Мне очень в этом помогали родители, поддерживали пацаны из команды и массажист Кирилл Безродных. Благодарен им за поддержку.

– Каким ты видишь сезон в целом? Какие цели определишь для себя и команды?

– Сейчас ближайшей целью для нас является выход в групповой этап еврокубков. Очень хотим этого, ведь играть матчи чемпионата Украины и международные – большая разница, особенно в атмосфере и присутствии болельщиков. В чемпионате же хотим занять самое высокое место. В прошлом году мы были очень близки к чемпионству, и теперь уже хочется этого добиться.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 3
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Alex196
В бернли в игрока мансити в 1 м туре зарядили зажигалкой с трибуны .Он почесал место и играл дальше .
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0
bolelschik
Теперь Днепр играет без вратаря
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0
ALKOSruLKA
краще б ти грав...
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0
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