Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кудесники в перчатках. Топ-5 сэйвов 1/8 финала Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес
15 августа 2023, 20:10 | Обновлено 15 августа 2023, 20:15
163
0

ВИДЕО. Кудесники в перчатках. Топ-5 сэйвов 1/8 финала Кубка Либертадорес

Некоторым командам сэйвы вратарей не помогли пройти дальше

15 августа 2023, 20:10 | Обновлено 15 августа 2023, 20:15
163
0
ВИДЕО. Кудесники в перчатках. Топ-5 сэйвов 1/8 финала Кубка Либертадорес
Canal Doce Misiones. Мигель Акоста

На прошлой неделе прошли ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес 2023.

Как обычно, они запомнились не только яркими голами, но и не менее яркими вратарскими сэйвами, как во время игры, так и в сериях пенальти, которых было три.

В топ-5 лучших вошли сэйвы Серхио Рочета («Интернасьональ», Бразилия), Мигеля Акосты («Аргентинос Хуниорс»), Эверсона («Атлетико Минейро», Бразилия), Арлена Кастильо («Атлерико Насьональ», Колумбия) и Серхио Ромеро («Бока Хуниорс», Аргентина).

Из этих команд по результатам 1/8 финала в четвертьфинал прошли только «Интернасьональ», который по пенальти обыграл арегнтинский «Ривер Плейт», и «Бока Хуниорс», также по пенальти обыгравшая уругвайский «Насьональ». «Аргентинос Хуниорс», «Атлетико Минейро» и «Атлетико Насьональ» выбыли, проиграв, соответственно бразильским «Флуминенсе», «Палмейрас» и аргентинскому «Расингу».

В 1/4 финала сыграют:

  • «Бока Хуниорс» (Аргенина) - «Расинг» (Аргентина)
  • «Боливар» (Боливия) - «Интернасьональ» (Бразилия)
  • «Флуминенсе» (Бразилия) - «Олимпия» (Парагвай)
  • «Депортиво Перейра» (Колумбия) - «Палмейрас» (Бразилия)

Первые матчи пройдут 22-24 августа, ответные - 29-31 августа

По теме:
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати
ВИДЕО. «Я новый тренер Челси, а Клопп?» Почеттино похвалил Ливерпуль
Интернасьонал Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро Атлетико Насьональ Бока Хуниорс Серхио Ромеро Эверсон Серхио Рочет Арлен Кастильо Мигель Акоста видео сэйв Кубок Либертадорес
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Футбол | 14 августа 2023, 23:49 13
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?

14 августа завершился 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Теннис | 15 августа 2023, 05:42 1
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»

Украинка – о решении сняться с турнира в Цинциннати

Волынец начал беговой этап реабилитации
Футбол | 15.08.2023, 16:22
Волынец начал беговой этап реабилитации
Волынец начал беговой этап реабилитации
Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
Футбол | 15.08.2023, 15:44
Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
Мбокани – все еще самая дорогая покупка Динамо. Ему 37, и он уехал в Ереван
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Бокс | 15.08.2023, 12:27
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
15.08.2023, 02:55 3
Теннис
ВИДЕО. Скандал в Ла Лиге. Судья в конце игры не назначил пенальти для Барсы
ВИДЕО. Скандал в Ла Лиге. Судья в конце игры не назначил пенальти для Барсы
14.08.2023, 02:19
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
15.08.2023, 14:23 1
Футбол
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
13.08.2023, 19:43 7
Баскетбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем