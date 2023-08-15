ВИДЕО. Кудесники в перчатках. Топ-5 сэйвов 1/8 финала Кубка Либертадорес

На прошлой неделе прошли ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес 2023.

Как обычно, они запомнились не только яркими голами, но и не менее яркими вратарскими сэйвами, как во время игры, так и в сериях пенальти, которых было три.

В топ-5 лучших вошли сэйвы Серхио Рочета («Интернасьональ», Бразилия), Мигеля Акосты («Аргентинос Хуниорс»), Эверсона («Атлетико Минейро», Бразилия), Арлена Кастильо («Атлерико Насьональ», Колумбия) и Серхио Ромеро («Бока Хуниорс», Аргентина).

Из этих команд по результатам 1/8 финала в четвертьфинал прошли только «Интернасьональ», который по пенальти обыграл арегнтинский «Ривер Плейт», и «Бока Хуниорс», также по пенальти обыгравшая уругвайский «Насьональ». «Аргентинос Хуниорс», «Атлетико Минейро» и «Атлетико Насьональ» выбыли, проиграв, соответственно бразильским «Флуминенсе», «Палмейрас» и аргентинскому «Расингу».

В 1/4 финала сыграют:

«Бока Хуниорс» (Аргенина) - «Расинг» (Аргентина)

«Боливар» (Боливия) - «Интернасьональ» (Бразилия)

«Флуминенсе» (Бразилия) - «Олимпия» (Парагвай)

«Депортиво Перейра» (Колумбия) - «Палмейрас» (Бразилия)

Первые матчи пройдут 22-24 августа, ответные - 29-31 августа