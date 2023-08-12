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Кубок Либертадорес
12 августа 2023, 07:45 | Обновлено 12 августа 2023, 08:07
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0

1/8 финала Кубка Либертадорес. Определены четвертьфинальные пары

Поединки 1/4 финала турнира пройдут 22/24 и 29/31 августа.

12 августа 2023, 07:45 | Обновлено 12 августа 2023, 08:07
121
0
1/8 финала Кубка Либертадорес. Определены четвертьфинальные пары
Getty Images/Global Images Ukraine

На текущей неделе завершилась стадия 1/8 финала Кубка Либертадорес.

По их итогам определены пары 1/4 финала, матчи пройдут 22/24 и 29/31 августа.

Кубок Либертадорес 2023

1/8 финала, ответные матчи

  • 09.08. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Архентинос Хуниорс (Аргентина) – 2:0 [первый матч – 1:1]
  • 09.08. 03:00. Интернасьонал (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1, пен. 9:8 [первый матч – 1:2]
  • 09.08. 03:00. Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) – Боливар (Боливия) – 2:0, пен. 4:5 [первый матч – 1:3]
  • 10.08. 03:00. Индепендьенте дель Валье (Эквадор) – Депортиво Перейра (Колумбия) – 1:1 [первый матч – 0:1]
  • 10.08. 03:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Насьональ (Уругвай) – 2:2, пен. 4:2 [первый матч – 0:0]
  • 10.08. 03:30. Палмейрас (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 [первый матч – 1:0]
  • 11.08. 03:00. Расинг (Аргентина) – Атлетико Насьональ (Колмубия) – 3:0 [первый матч – 2:4]
  • 11.08. 03:00. Олимпия Асунсьон (Парагвай) – Фламенго (Бразилия) – 3:1 [первый матч – 0:1]

1/4 финала, 22/24 и 29/31 августа.

  • Бока Хуниорс (Аргентина) – Расинг (Аргентина)
  • Депортиво Перейра (Колумбия) – Палмейрас (Бразилия)
  • Боливар (Боливия) – Интернасьонал (Бразилия)
  • Флуминенсе (Бразилия) – Олимпия Асунсьон (Парагвай)

Сетка плей-офф

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Кубок Либертадорес Флуминенсе Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт Интернасьонал Атлетико Паранаэнсе Боливар Бока Хуниорс Индепендьенте дель Валье Депортиво Перейра Насьональ Монтевидео Палмейрас Атлетико Минейро Расинг Авельянеда Фламенго Атлетико Насьональ Олимпия Асунсьон
Источник Sport.ua
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