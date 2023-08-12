Кубок Либертадорес12 августа 2023, 07:45 | Обновлено 12 августа 2023, 08:07
121
0
1/8 финала Кубка Либертадорес. Определены четвертьфинальные пары
Поединки 1/4 финала турнира пройдут 22/24 и 29/31 августа.
12 августа 2023, 07:45 | Обновлено 12 августа 2023, 08:07
121
0
На текущей неделе завершилась стадия 1/8 финала Кубка Либертадорес.
По их итогам определены пары 1/4 финала, матчи пройдут 22/24 и 29/31 августа.
Кубок Либертадорес 2023
1/8 финала, ответные матчи
- 09.08. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Архентинос Хуниорс (Аргентина) – 2:0 [первый матч – 1:1]
- 09.08. 03:00. Интернасьонал (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1, пен. 9:8 [первый матч – 1:2]
- 09.08. 03:00. Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) – Боливар (Боливия) – 2:0, пен. 4:5 [первый матч – 1:3]
- 10.08. 03:00. Индепендьенте дель Валье (Эквадор) – Депортиво Перейра (Колумбия) – 1:1 [первый матч – 0:1]
- 10.08. 03:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Насьональ (Уругвай) – 2:2, пен. 4:2 [первый матч – 0:0]
- 10.08. 03:30. Палмейрас (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 [первый матч – 1:0]
- 11.08. 03:00. Расинг (Аргентина) – Атлетико Насьональ (Колмубия) – 3:0 [первый матч – 2:4]
- 11.08. 03:00. Олимпия Асунсьон (Парагвай) – Фламенго (Бразилия) – 3:1 [первый матч – 0:1]
1/4 финала, 22/24 и 29/31 августа.
- Бока Хуниорс (Аргентина) – Расинг (Аргентина)
- Депортиво Перейра (Колумбия) – Палмейрас (Бразилия)
- Боливар (Боливия) – Интернасьонал (Бразилия)
- Флуминенсе (Бразилия) – Олимпия Асунсьон (Парагвай)
Сетка плей-офф
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2023, 19:49 14
Кучера могут уволить уже очень скоро
Футбол | 11 августа 2023, 14:14 1
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Футбол | 11.08.2023, 11:40
Футбол | 11.08.2023, 20:01
Футбол | 11.08.2023, 22:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.08.2023, 22:04 14
11.08.2023, 06:50 1
10.08.2023, 15:22 7
10.08.2023, 18:13 19
10.08.2023, 18:23 15
10.08.2023, 17:27 28
11.08.2023, 09:20 43
10.08.2023, 18:55 5