Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп

Завершен групповой этап Кубка Либертадорес 2023.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 5 июля 2023 года.

Команды, которые заняли первые места, сыграют против тех, у кого вторые позиции.

Продолжают борьбу 6 команд из Бразилии, 4 – из Аргентины, 2 – из Колумбии, по 1 – из Уругвая, Парагвая, Эквадора, Боливии.

Кубок Либертадорес 2023

Сеяные и несеяные участники 1/8 финала

Итоговые турнирные таблицы