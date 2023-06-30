Кубок Либертадорес30 июня 2023, 07:41 | Обновлено 30 июня 2023, 07:52
237
0
Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп
Жеребьевка 1/8 финала состоится 5 июля 2023 года
30 июня 2023, 07:41 | Обновлено 30 июня 2023, 07:52
237
0
Завершен групповой этап Кубка Либертадорес 2023.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 5 июля 2023 года.
Команды, которые заняли первые места, сыграют против тех, у кого вторые позиции.
Продолжают борьбу 6 команд из Бразилии, 4 – из Аргентины, 2 – из Колумбии, по 1 – из Уругвая, Парагвая, Эквадора, Боливии.
Кубок Либертадорес 2023
Сеяные и несеяные участники 1/8 финала
Итоговые турнирные таблицы
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