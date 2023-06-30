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  4. Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп
Кубок Либертадорес
30 июня 2023, 07:41 | Обновлено 30 июня 2023, 07:52
237
0

Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп

Жеребьевка 1/8 финала состоится 5 июля 2023 года

30 июня 2023, 07:41 | Обновлено 30 июня 2023, 07:52
237
0
Завершен групповой этап Кубка Либертадорес. Итоговые таблицы групп
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершен групповой этап Кубка Либертадорес 2023.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 5 июля 2023 года.

Команды, которые заняли первые места, сыграют против тех, у кого вторые позиции.

Продолжают борьбу 6 команд из Бразилии, 4 – из Аргентины, 2 – из Колумбии, по 1 – из Уругвая, Парагвая, Эквадора, Боливии.

Кубок Либертадорес 2023

Сеяные и несеяные участники 1/8 финала

Итоговые турнирные таблицы

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Кубок Либертадорес
Источник Sport.ua
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