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Украина. Первая лига
15 августа 2023, 18:41 | Обновлено 15 августа 2023, 18:48
1336
1

Ротань прокомментировал разговоры о его возможном назначении в Днепр-1

Наставник «Александрии» – о вероятном повороте в его тренерской карьере

15 августа 2023, 18:41 | Обновлено 15 августа 2023, 18:48
1336
1
Ротань прокомментировал разговоры о его возможном назначении в Днепр-1
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал оценку информации о том, что он может возглавить «Днепр-1», если оттуда будет уволен нынешний наставник команды Александр Кучер.

– Можете прокомментировать информацию о том, что в случае отставки Александра Кучера вы рассматриваетесь как потенциальный кандидат на должность главного тренера СК «Днепр-1»?

– Эту информацию, которую распространили в прессе, я не подтверждаю. Это лишь слухи, что мне якобы предложили в случае отставки Кучера занять его место. Я – главный тренер «Александрии», и у меня есть над чем работать. Для меня это в настоящее время самое главное.

Как известно, «Днепр-1» выбыл из квалификации Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Панатинаикосу», после чего в первом матче отбора Лиги Европы уступил на выезде 0:3 чешской «Славии». В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 8 место, имея 4 очка после 2 матчей. У «Александрии» 4-я позиция и 6 очков после 3 игр.

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Руслан Ротань Александр Кучер Днепр-1 отставка Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Бондаренко Александр
перейти в Днепр-1 это сломать себе карьеру,там играть некому...а если заберут Михайленко...пипец полный
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