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Италия
15 августа 2023, 18:30 | Обновлено 15 августа 2023, 18:55
599
0

Капитан Сассуоло может перейти в Ювентус

Доменико Берарди пойдет на повышение

15 августа 2023, 18:30 | Обновлено 15 августа 2023, 18:55
599
0
Капитан Сассуоло может перейти в Ювентус
Transfermarkt. Доменико Берарди

Правый вингер «Сассуоло» Доменико Берарди согласился перейти в «Ювентус», сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Условия четырехлетнего контракта уже согласованы. Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера 29-летнего итальянца.

Доменико уже был на контракте у «Ювентуса» в период с 2013 по 2015 год, но провел все это время в аренде у «Сассуоло», который в итоге и выкупил игрока.

Доменико можно считать живой легендой «Сассуоло». За скромный итальянский клуб он провел 352 игры, в которых забил 133 гола и отдал 91 ассист. Он с отрывом является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Доменико Берарди Ювентус Сассуоло трансферы трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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