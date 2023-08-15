Капитан Сассуоло может перейти в Ювентус

Правый вингер «Сассуоло» Доменико Берарди согласился перейти в «Ювентус», сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Условия четырехлетнего контракта уже согласованы. Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера 29-летнего итальянца.

Доменико уже был на контракте у «Ювентуса» в период с 2013 по 2015 год, но провел все это время в аренде у «Сассуоло», который в итоге и выкупил игрока.

Доменико можно считать живой легендой «Сассуоло». За скромный итальянский клуб он провел 352 игры, в которых забил 133 гола и отдал 91 ассист. Он с отрывом является лучшим бомбардиром в истории клуба.