Италия13 июля 2023, 19:59 |
236
0
Вингера сборной Италии пытаются заманить в Саудовскую Аравию
Доменико Берарди может покинуть «Сассуоло»
13 июля 2023, 19:59 |
236
0
Еще один звездный футболист из Серии А может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. По информации итальянских СМИ, речь идет о вингере «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди.
Интерес к нему проявляет «Аль-Наср», который дает 28-летнему игроку «Сассуоло» зарплату в 15 миллионов евро в год.
Напомним, недавно ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за долга, однако клуб надеется решить этот вопрос в ближайшее время и продолжить работу над усилением состава.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 июля 2023, 22:02 0
Украинка будет бороться за титул в смешанном парном разряде
Теннис | 12 июля 2023, 22:35 9
Вторая ракетка мира провела пресс-конференцию после победы над Киз на Уимблдоне
Футбол | 13.07.2023, 12:36
Футбол | 13.07.2023, 16:11
Теннис | 13.07.2023, 16:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.07.2023, 11:30
12.07.2023, 17:32 6
12.07.2023, 04:59
12.07.2023, 23:59 2
13.07.2023, 08:45 2
12.07.2023, 21:57 33
12.07.2023, 09:59 1
12.07.2023, 08:40