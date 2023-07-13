Вингера сборной Италии пытаются заманить в Саудовскую Аравию

Еще один звездный футболист из Серии А может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. По информации итальянских СМИ, речь идет о вингере «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди.

Интерес к нему проявляет «Аль-Наср», который дает 28-летнему игроку «Сассуоло» зарплату в 15 миллионов евро в год.

Напомним, недавно ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за долга, однако клуб надеется решить этот вопрос в ближайшее время и продолжить работу над усилением состава.