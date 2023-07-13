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  4. Вингера сборной Италии пытаются заманить в Саудовскую Аравию
Италия
13 июля 2023, 19:59 |
236
0

Вингера сборной Италии пытаются заманить в Саудовскую Аравию

Доменико Берарди может покинуть «Сассуоло»

13 июля 2023, 19:59 |
236
0
Вингера сборной Италии пытаются заманить в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

Еще один звездный футболист из Серии А может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии. По информации итальянских СМИ, речь идет о вингере «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди.

Интерес к нему проявляет «Аль-Наср», который дает 28-летнему игроку «Сассуоло» зарплату в 15 миллионов евро в год.

Напомним, недавно ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за долга, однако клуб надеется решить этот вопрос в ближайшее время и продолжить работу над усилением состава.

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Источник libero.it
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