Стала известна причина задержки регистрации легионера-новичка Александрии

Спортивный директор Александрии Александр Марков объяснил задержку регистрации эквадорского новичка клуба Хосе Эрнандеса.

«Эрнандес – легионер по другому чемпионату. Его трансфер производится через международную трансферную систему. А так как он впервые переходит за пределы Эквадора, нужна дополнительная верификация в Федерации футбола Эквадора. К тому же дата подписания контракта – 10 августа – пришлась на День независимости Эквадора и в стране в эти дни выходные. Так что процесс закономерно затянулся», — рассказал Марков.

Напоминаем, что Хосе Эрнандес перешел в «Александрию» из «Макары» на правах аренды до завершения сезона.