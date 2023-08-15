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Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 17:22 | Обновлено 15 августа 2023, 17:49
454
0

Стала известна причина задержки регистрации легионера-новичка Александрии

Спортивный директор «Александрии» – о задержке регистрации Хосе Эрнандеса

15 августа 2023, 17:22 | Обновлено 15 августа 2023, 17:49
454
0
Стала известна причина задержки регистрации легионера-новичка Александрии
ФК Александрия. Хосе Эрнандес

Спортивный директор Александрии Александр Марков объяснил задержку регистрации эквадорского новичка клуба Хосе Эрнандеса.

«Эрнандес – легионер по другому чемпионату. Его трансфер производится через международную трансферную систему. А так как он впервые переходит за пределы Эквадора, нужна дополнительная верификация в Федерации футбола Эквадора. К тому же дата подписания контракта – 10 августа – пришлась на День независимости Эквадора и в стране в эти дни выходные. Так что процесс закономерно затянулся», — рассказал Марков.

Напоминаем, что Хосе Эрнандес перешел в «Александрию» из «Макары» на правах аренды до завершения сезона.

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Александрия Хосе Эрнандес Александр Марков трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Александрия
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