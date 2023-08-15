Стала известна причина задержки регистрации легионера-новичка Александрии
Спортивный директор «Александрии» – о задержке регистрации Хосе Эрнандеса
Спортивный директор Александрии Александр Марков объяснил задержку регистрации эквадорского новичка клуба Хосе Эрнандеса.
«Эрнандес – легионер по другому чемпионату. Его трансфер производится через международную трансферную систему. А так как он впервые переходит за пределы Эквадора, нужна дополнительная верификация в Федерации футбола Эквадора. К тому же дата подписания контракта – 10 августа – пришлась на День независимости Эквадора и в стране в эти дни выходные. Так что процесс закономерно затянулся», — рассказал Марков.
Напоминаем, что Хосе Эрнандес перешел в «Александрию» из «Макары» на правах аренды до завершения сезона.
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