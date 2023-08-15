Петер ЧЕХ: «Жду хорошего сезона в исполнении Мудрика»

Бывший вратарь лондонского «Челси» Петр Чех поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2023/2024 в исполнении украинца Михаила Мудрика.

«Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому, вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие. Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то, думаю, будет иметь больше уверенности и покажет, на что способен.

Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я жду хорошего сезона в его исполнении», – заявил Чех.

Напомним, Мудрик в матче 1-го тура нового чемпионата Англии «Челси» – «Ливерпуль» (1:1) отыграл 9 минут, выйдя на замену вместо Рахима Стерлинга.