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Англия
15 августа 2023, 16:40 | Обновлено 15 августа 2023, 16:50
281
0

Петер ЧЕХ: «Жду хорошего сезона в исполнении Мудрика»

Чешский экс-голкипер – о потенциале украинского полузащитника «Челси»

15 августа 2023, 16:40 | Обновлено 15 августа 2023, 16:50
281
0
Петер ЧЕХ: «Жду хорошего сезона в исполнении Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший вратарь лондонского «Челси» Петр Чех поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2023/2024 в исполнении украинца Михаила Мудрика.

«Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому, вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие. Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то, думаю, будет иметь больше уверенности и покажет, на что способен.

Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я жду хорошего сезона в его исполнении», – заявил Чех.

Напомним, Мудрик в матче 1-го тура нового чемпионата Англии «Челси» – «Ливерпуль» (1:1) отыграл 9 минут, выйдя на замену вместо Рахима Стерлинга.

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Петр Чех Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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