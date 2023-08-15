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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал
Англия
15 августа 2023, 16:16 |
1006
4

ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал

У Рэмсдейла появился мощный конкурент

15 августа 2023, 16:16 |
1006
4
ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Лондонский «Арсенал» официально подписал 27-летнего вратаря «Брентфорда» Давида Райю. Пока это не полноценный трансфер, а аренда с необязательной опцией выкупа. За аренду «пушкари» заплатят 3 миллиона фунтов стерлингов, а за выкуп игрока – 27 миллионов.

Испанский голкипер стал одним из открытий в прошлом сезоне АПЛ. В сезоне 2022/23 он сыграл все 38 матчей высшего английского дивизиона, отметившись потрясающим достижением – Давид делал в среднем более 4 сэйвов за игру, что является лучшим показателем среди всех вратарей прошлого сезона Премьер-лиги.

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Давид Райя Аарон Рэмсдейл Арсенал Лондон Брентфорд аренда игрока трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 4
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anacreon
Ну  молодець чувак. Вітаємо в Клубі Луніна.Зігравши 38 матчів минулого сезону - ти зіграєш 7-8 матчів тепер у Кубках та може тобі виділять останні два матча в ЛЧ, якщо Арсенал вийде достроково з групи. А в кубках дивлячись наскільки далеко Арсенал зайде.Професія воротаря сама невдячна у футболі.
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0
Віталій Ткачук
Цей чувак вторік ніби нормально стояв. Може буде основним в Арсеналі.
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0
Осс Steam
в чому вигода для Брентфорда? віддати на рік основного воротаря всього лиш за 3 млн?
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0
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