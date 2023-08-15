ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал

Лондонский «Арсенал» официально подписал 27-летнего вратаря «Брентфорда» Давида Райю. Пока это не полноценный трансфер, а аренда с необязательной опцией выкупа. За аренду «пушкари» заплатят 3 миллиона фунтов стерлингов, а за выкуп игрока – 27 миллионов.

Испанский голкипер стал одним из открытий в прошлом сезоне АПЛ. В сезоне 2022/23 он сыграл все 38 матчей высшего английского дивизиона, отметившись потрясающим достижением – Давид делал в среднем более 4 сэйвов за игру, что является лучшим показателем среди всех вратарей прошлого сезона Премьер-лиги.