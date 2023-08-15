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Украина. Первая лига
15 августа 2023, 16:04 | Обновлено 15 августа 2023, 16:12
309
0

Кирилл КОВАЛЕЦ: «В нынешнем сезоне хотим пробиться в Европу»

Игрок «Александрии» – о матче с «Шахтером» и задачах команды на сезон

15 августа 2023, 16:04 | Обновлено 15 августа 2023, 16:12
309
0
Кирилл КОВАЛЕЦ: «В нынешнем сезоне хотим пробиться в Европу»
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Опытный полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец дал оценку поединку 3-го тура УПЛ-2023/2024 с донецким «Шахтером» (1:2) и признался, на что именно нацеливается команда в новом сезоне.

– После матча много эмоций и необходимо спокойно все проанализировать. Где-то одинаковые подачи с фланга и точные удары головой в исполнении Сикана и Траоре позволили «горнякам» повести в счете. В первых двух турах мы добились двух побед и приехали на выезд к чемпиону Украины. Не скажу, что мы плохо сыграли с «горняками». Смотрим вперед с высоко поднятой головой. Теперь мы разберем игру и будем готовиться к встрече с «Зарей» в Киеве.

Да, второй тайм был показательным для нас. И в обороне, и в атаке мы действовали прилично. После финального свистка, в раздевалке, мы могли честно посмотреть друг другу в глаза. Хочется, чтобы по качеству игры мы действовали также в нынешнем сезоне, как и во втором тайме этого поединка.

– Как в коллективе восприняли непопадание в еврокубки в мае?

– Мы не смотрим назад. Определенные выводы мы сделали и в нынешнем сезоне хотим пробиться в Европу.

– Это возможно?

– Все возможно. В матче с «Шахтером», по первому тайму все думали, что мы проиграем с крупным счетом. А во втором тайме мы вышли и переиграли «Шахтер». Так, что все возможно.

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Кирилл Ковалец Александрия Шахтер Донецк Шахтер - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sportarena
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