Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Предложение Реала? Решение было очень легким»

28-летний испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о незапланированном переходе в «Реал» на правах аренды после тяжелой травмы основного голкипера «сливочных» Тибо Куртуа.

«Сегодня у меня и моей семьи особенный и хороший день. Я очень счастлив и горжусь тем, что являюсь игроком мадридского «Реала».

Теперь я стал более опытным. Это лучший момент в моей карьере. Я готов играть здесь. Уверяю вас, что желание работать и самоотдача не пропадут.

Предложение «Реала»? Решение было очень легким. У меня были и другие большие предложения, но «Реал» Мадрид есть «Реал» Мадрид. Все, что связано с этим клубом, впечатляет. Это момент гордости для меня, этот клуб легендарен. Я вырос, наблюдая за Икером Касильясом. Он один из моих кумиров. «Реал» Мадрид – король Лиги чемпионов

Сейчас я лучше, чем в 2018 году [когда переходил в «Челси»]. Я многое пережил. Теперь я не могу дождаться, когда смогу играть. Я очень счастлив быть здесь сегодня. То, что было в прошлом («Реал» в 2018-м тоже хотел подписать Кепу – прим.), осталось в прошлом.

Номер 25? Очевидно, что 1 и 13 были выбраны Куртуа и Луниным, но я счастлив носить этот номер.

Очень надеюсь, что останусь в «Реале» до конца сезона. Надеюсь, Куртуа скоро вернется и сможет быть с нами», – сказал Кепа.