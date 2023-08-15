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Испания
15 августа 2023, 15:39 | Обновлено 15 августа 2023, 15:46
877
1

Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Предложение Реала? Решение было очень легким»

Испанский вратарь – о переходе в мадридский клуб

15 августа 2023, 15:39 | Обновлено 15 августа 2023, 15:46
877
1
Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Предложение Реала? Решение было очень легким»
ФК Реал Мадрид. Кепа Аррисабалага и Флорентино Перес

28-летний испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о незапланированном переходе в «Реал» на правах аренды после тяжелой травмы основного голкипера «сливочных» Тибо Куртуа.

«Сегодня у меня и моей семьи особенный и хороший день. Я очень счастлив и горжусь тем, что являюсь игроком мадридского «Реала».

Теперь я стал более опытным. Это лучший момент в моей карьере. Я готов играть здесь. Уверяю вас, что желание работать и самоотдача не пропадут.

Предложение «Реала»? Решение было очень легким. У меня были и другие большие предложения, но «Реал» Мадрид есть «Реал» Мадрид. Все, что связано с этим клубом, впечатляет. Это момент гордости для меня, этот клуб легендарен. Я вырос, наблюдая за Икером Касильясом. Он один из моих кумиров. «Реал» Мадрид – король Лиги чемпионов

Сейчас я лучше, чем в 2018 году [когда переходил в «Челси»]. Я многое пережил. Теперь я не могу дождаться, когда смогу играть. Я очень счастлив быть здесь сегодня. То, что было в прошлом («Реал» в 2018-м тоже хотел подписать Кепу – прим.), осталось в прошлом.

Номер 25? Очевидно, что 1 и 13 были выбраны Куртуа и Луниным, но я счастлив носить этот номер.

Очень надеюсь, что останусь в «Реале» до конца сезона. Надеюсь, Куртуа скоро вернется и сможет быть с нами», – сказал Кепа.

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Источник Twitter
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anacreon
Ну шо - будемо вболівати, аби ти багато напропускав і тебе посадили на лавку.
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