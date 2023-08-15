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  4. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Украинский футбол потерял в качестве»
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 10:50 |
180
0

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Украинский футбол потерял в качестве»

Защитник «Шахтера» – о матче против «Александрии»

15 августа 2023, 10:50 |
180
0
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Украинский футбол потерял в качестве»
ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

14 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2023/34 между клубами «Шахтер» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды.

После завершения поединка защитник «горняков» Дмитрий Чигринский поделился мыслями про игру:

– Дмитрий, как оцениваешь свой первый матч по возвращении в «Шахтер»?

– Трудно сказать. Думаю, самое главное – мы выиграли. Непросто было, но я ориентируюсь только на результаты команды, поэтому три балла – главный итог матча.

– Почти девять лет прошло с тех пор, как ты ушел из УПЛ. Почувствовал сегодня, как именно сменился чемпионат?

– Изменения есть, конечно. Во-первых, будем откровенны, потому что Украина находится в состоянии войны, то в качестве футбол потерял, немало игроков, и это касается всех клубов, покинули команды. Но молодежь получила шанс и я бы сказал, что футбол стал более интенсивным. Это не по сегодняшней игре, а в целом. Повторюсь, в качестве где-то потерял, но это вопрос времени. Думаю, этот чемпионат по сравнению с предыдущим будет уже немного выше уровня. Вот это основное отличие, по моему мнению.

– Ты вспомнил, что очень много молодежи в команде. Уже сейчас чувствуешь себя лидером?

– Да нет. Молодежь тоже хорошо мотивирует, потому что футбол сейчас такой, что на одном опыте особо не поиграешь. И в том, что касается физических требований и интенсивности, я не имею права отставать от молодых. Поэтому они меня подталкивают, а возможно, и что-то у меня перенимают. Это такой симбиоз, двусторонний процесс.

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Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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