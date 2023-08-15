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15 августа 2023, 10:25 | Обновлено 15 августа 2023, 10:27
485
0

Валмиера подписала экс-хавбека Шахтера

Андрей Коробенко продолжит карьеру в Латвии

15 августа 2023, 10:25 | Обновлено 15 августа 2023, 10:27
485
0
Валмиера подписала экс-хавбека Шахтера
ФК Рух. Андрей Коробенко

26-летний воспитанник академии «Шахтера» Андрей Коробенко, на счету которого 3 матча за первую команду «горняков», продолжит карьеру в Латвии.

Украинского хавбека в заявку на сезон внесла «Валмиера», однако условия сделки пока остаются неизвестными.

С апреля 2021 года Коробенко выступал за «Ингулец», который покинул после вылета команды в Первую лигу.

Недавно Коробенко в интервью Sport.ua рассказывал, что у него сорвался переход в одесский «Черноморец».

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Источник Sportacentrs.com
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