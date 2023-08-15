Валмиера подписала экс-хавбека Шахтера

26-летний воспитанник академии «Шахтера» Андрей Коробенко, на счету которого 3 матча за первую команду «горняков», продолжит карьеру в Латвии.

Украинского хавбека в заявку на сезон внесла «Валмиера», однако условия сделки пока остаются неизвестными.

С апреля 2021 года Коробенко выступал за «Ингулец», который покинул после вылета команды в Первую лигу.

Недавно Коробенко в интервью Sport.ua рассказывал, что у него сорвался переход в одесский «Черноморец».