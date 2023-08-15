Другие новости15 августа 2023, 10:25 | Обновлено 15 августа 2023, 10:27
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Валмиера подписала экс-хавбека Шахтера
Андрей Коробенко продолжит карьеру в Латвии
15 августа 2023, 10:25 | Обновлено 15 августа 2023, 10:27
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26-летний воспитанник академии «Шахтера» Андрей Коробенко, на счету которого 3 матча за первую команду «горняков», продолжит карьеру в Латвии.
Украинского хавбека в заявку на сезон внесла «Валмиера», однако условия сделки пока остаются неизвестными.
С апреля 2021 года Коробенко выступал за «Ингулец», который покинул после вылета команды в Первую лигу.
Недавно Коробенко в интервью Sport.ua рассказывал, что у него сорвался переход в одесский «Черноморец».
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