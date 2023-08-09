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Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 14:18 | Обновлено 09 августа 2023, 14:21
92
0

Андрей КОРОБЕНКО «С Черноморцем не получилось»

Игрок в поиске клуба

09 августа 2023, 14:18 | Обновлено 09 августа 2023, 14:21
92
0
Андрей КОРОБЕНКО «С Черноморцем не получилось»

Бывший полузащитник «Шахтера», «Мариуполя» и «Руха» Андрей Коробенко после летнего ухода из «Ингульца» оказался на распутье

Просмотр футболиста в «Черноморце», за который уроженец Чернигова уже играл в осенней части сезона 2016/2017 на правах аренды, не увенчался подписанием контракта. Корреспондент Sport.ua связался с Коробенко, чтобы прояснить ситуацию.

— Андрей, с «Черноморцем» в итоге не договорились? Ждать вас в другом клубе?
— С «Черноморцем» не получилось. Пока не могу сказать, где окажусь. В поисках.

— Ваша новая команда будет украинской?
— Не знаю. Пока предложений нет.

— При поиске клуба больше полагаетесь на агента или пытаетесь решить вопрос самостоятельно?
— Агент помогает и сам ищу.

26-летний Коробенко, который пару лет назад проходил предсезонный сбор с «Динамо» Мирчи Луческу, с апреля 2021 по июнь 2023 года выступал за «Ингулец». В минувшем сезоне он провел за петровцев 19 матчей, не сумев помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Андрей Коробенко
Источник Sport.ua
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