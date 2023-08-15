15 августа на «Акер» пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Молде» встретится с КИ Клаксвик. Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Молде

Клуб в прошлом десятилетии, при Сульшере, ворвался в число лучший в Норвегии. О полном доминировании в Элитсерии речь не идет, но сейчас у MFK уже 5 чемпионских титулов. В том числе в прошлом году отобрали золото у Буде-Глимт. Сейчас, правда, желтая орда уверенно вернулась на 1-е место, более того, подопечные Эрлинга Моэ и вовсе откатились на 4-ю позицию. Но тем более заметен приоритет для скандинавов проявить себя на евроарене. 1-й барьер, в виде ХИКа, получилось преодолеть. Уступив минимально в соседней Финляндии, дома норвежцы долго не могли взломать оборону - вплоть до автогола на 74-й минуте. Через четверть часа получилось дожать оппонента. Нечто подобное нужно повторить сейчас, ведь на Фарерах тоже было поражение в 1 мяч, только 1-2.

КИ Клаксвик

Команда претендует на звание одной из главных сенсаций нынешнего розыгрыша. Доминирование бело-голубых на родных Фарерах не удивляло никого - в 2022-м году получилось взять 3-е золото за 4 сезона, да и сейчас 16 побед в 16 турах не оставляют место интриге. Но раньше островитяне ничего особенного не показывали на международной арене. А сейчас они шокировали всех тем, что выбили Ференцварош, причем разгромив того в Будапеште (после тех 3-0 без раздумий венгры уволили Черчесова), а потом, в серии пенальти, выбили после пары ничьих Хеккен. Да и с норвежцами получилось закончить дома победой, пусть и минимальной, 2-1. Отлично проявляет себя в турнире опытный Орни Фредериксберг. Нападающий оформил по дублю в ворота каждого из 3-х противников.

Статистика личных встреч

Ровно 20 лет назад, в 2003-м, клубы пересекались в квалификации, но тогда Кубка УЕФА. Тогда Молде был явно сильнее и выиграл дважды, 2-0 и 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что норвежцы возьмут реванш. Но Клаксвик в отличной форме - ставим на гостей при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,6).