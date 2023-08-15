Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага и Галатасарай прошли в Q4 ЛЧ. Спарта и Копенгаген устроили триллер
Лига Чемпионов
Проходит дальше Мольде
15.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 0
КИ Клаксвик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 августа 2023, 23:47 | Обновлено 16 августа 2023, 00:07
327
0

Брага и Галатасарай прошли в Q4 ЛЧ. Спарта и Копенгаген устроили триллер

Итоговые результаты ответных матчей 3-го раунда Лиги чемпионов

15 августа 2023, 23:47 | Обновлено 16 августа 2023, 00:07
327
0
Брага и Галатасарай прошли в Q4 ЛЧ. Спарта и Копенгаген устроили триллер
Мольде

Вечером 15 августа состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победителя определили «Мольде» и «Клаксвик». После проигрыша на гостевом поле норвежская команда подошла к домашнему поединку очень серьёзно. Усилиями Кристиана Эриксена и Мартина Линесс норвежцы смогли обыграть фарерскую команду в дополнительное время.

В матче Спарта Прага и Копенгаген всё решилось не в основное время. Команды забили по одному голу за 90 минут. После окончания дополнительного времени счёт был уже 3:3. Пришло время бить пенальти. И тут везение было у команды из Дании. После забитых четверых пенальти подряд датчане прошли в следующий раунд.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 15 августа

Мольде (Норвегия) Клаксвик (Фарерские островы) – 2:0 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Эриксен, 17, Линнес, 112

Спарта Прага (Чехия) – Копенгаген (Дания) – 3:3 (пен. 2:4) (первый матч – 0:0)

Голы: Бирманчевич, 80, Лачи, 105, Олатуджи, 107 – Ларссон, 1, Клаессон, 105+3, 112

Бачка-Топола (Сербия) – Брага (Португалия) – 1:4 (первый матч – 0:3)

Голы: Раконящ, 40 – Пицци, 9, Брума, 13, Джало, 16, Аль Мусрати, 20

Галатасарай (Турция) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Икарди, 24

По теме:
Динамо Загреб проиграл АЕКу, Михайличенко отыграл весь матч
Кочергин с Ракувом пробился в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Марсель – Панатинакос. Вербич и Бернард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мольде Брага Галатасарай Спарта Прага Копенгаген Лига чемпионов КИ Клаксвик ТСЦ Бачка-Топола Олимпия Любляна Кристиан Эриксен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 15 августа 2023, 14:23 1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Футбол | 15 августа 2023, 19:52 11
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию

Бразильский форвард будет выступать за «Аль-Хиляль»

Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Футбол | 15.08.2023, 08:51
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Лидер Ман Сити из-за травмы выбыл на несколько месяцев
Футбол | 15.08.2023, 17:54
Лидер Ман Сити из-за травмы выбыл на несколько месяцев
Лидер Ман Сити из-за травмы выбыл на несколько месяцев
В Ворскле задолженность по зарплате – три месяца
Футбол | 15.08.2023, 22:21
В Ворскле задолженность по зарплате – три месяца
В Ворскле задолженность по зарплате – три месяца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
15.08.2023, 02:55 3
Теннис
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
14.08.2023, 19:02 46
Футбол
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
15.08.2023, 12:54
Бокс
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 34
Футбол
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 4
Футбол
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
15.08.2023, 11:52 15
Футбол
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
15.08.2023, 13:59 1
Хоккей
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем