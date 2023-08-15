Брага и Галатасарай прошли в Q4 ЛЧ. Спарта и Копенгаген устроили триллер

Вечером 15 августа состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победителя определили «Мольде» и «Клаксвик». После проигрыша на гостевом поле норвежская команда подошла к домашнему поединку очень серьёзно. Усилиями Кристиана Эриксена и Мартина Линесс норвежцы смогли обыграть фарерскую команду в дополнительное время.

В матче Спарта Прага и Копенгаген всё решилось не в основное время. Команды забили по одному голу за 90 минут. После окончания дополнительного времени счёт был уже 3:3. Пришло время бить пенальти. И тут везение было у команды из Дании. После забитых четверых пенальти подряд датчане прошли в следующий раунд.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 15 августа

Мольде (Норвегия) – Клаксвик (Фарерские островы) – 2:0 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Эриксен, 17, Линнес, 112

Спарта Прага (Чехия) – Копенгаген (Дания) – 3:3 (пен. 2:4) (первый матч – 0:0)

Голы: Бирманчевич, 80, Лачи, 105, Олатуджи, 107 – Ларссон, 1, Клаессон, 105+3, 112

Бачка-Топола (Сербия) – Брага (Португалия) – 1:4 (первый матч – 0:3)

Голы: Раконящ, 40 – Пицци, 9, Брума, 13, Джало, 16, Аль Мусрати, 20

Галатасарай (Турция) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Икарди, 24