Арис Лимасол

15 августа на «Альфамега» пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Арис» (Лимассол) встретится с Ракувом. Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Арис

Команда за почти столетнюю историю ничего толком не добивалась, проводя немало лет не выше уровня 2-го дивизиона Кипра. Новая веха открылась благодаря белорусам, Федорову, что стал владельцем в 2021-м году, и Шпилевском, что вскоре стал тренером. Алексей добился того, что уже прошлым летом его подопечные дебютировали на международной арене, правда, сразу вылетели от Нефтчи в Лиге Европы - помешал разгром в Баку, так что 2-0 дома не хватило. Зато, сосредоточившись на внутренней арене (и удачно дав шанс Кокорину), легкая бригада впервые взяла золотые медали кипрского футбола. Новая попытка в еврокубках оказалась более успешной. По иронии, клубу из Лимассола пришлось дебютировать в квалификации Лиги чемпионов против БАТЭ, представителя Беларуси. Батонов прошли крайне уверенно и зрелищно, забив 11 голов в 2-х матчах, пусть и при 5 пропущенных. А вот в Польше островитяне проигрывали 0-2, и только гол Маямбелы на 88-й минуте оставляет обоснованную надежду на общий успех.

Ракув

Клуб чем-то похож на своего соперника. Он тоже очень долго, десятилетиями, ничего из себя не представлял. А потом, в последние годы, резко прибавил. Сначала дважды было взято серебро Экстраклассы в сочетании с кубком и Суперкубком. А весной медальоны привезли в родной Ченстохов историческое, 1-е золото. После чего, летом, поляки вполне достойно проходят дебютную квалификацию Лиги чемпионов. Сначала потоптались по представителям постсоветского региона, выбив последовательно эстонскую Флору и даже опытный и амбициозный Карабах из Азербайджана, причем только в Баку была ничья при 3-х победах. Выиграли и у киприотов, но пропущенный на 88-й минуте мяч серьезно снижает шансы на общий успех.

Статистика личных встреч

Оба клуба только начинают писать свою еврокубковую историю. Так что они впервые сыграли между собой 8-го августа.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы на победу практически идентичными. Так что напрашивается ставка на обе забьют (коэффициент - 1,86).