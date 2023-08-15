Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арис Лимасол – Ракув. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Арис Лимасол
15.08.2023 20:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 августа 2023, 07:59 | Обновлено 15 августа 2023, 09:03
198
0

Арис Лимасол – Ракув. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 15 августа в 20:00 по Киеву

15 августа 2023, 07:59 | Обновлено 15 августа 2023, 09:03
198
0
Арис Лимасол – Ракув. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа на «Альфамега» пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Арис» (Лимассол) встретится с Ракувом. Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Арис

Команда за почти столетнюю историю ничего толком не добивалась, проводя немало лет не выше уровня 2-го дивизиона Кипра. Новая веха открылась благодаря белорусам, Федорову, что стал владельцем в 2021-м году, и Шпилевском, что вскоре стал тренером. Алексей добился того, что уже прошлым летом его подопечные дебютировали на международной арене, правда, сразу вылетели от Нефтчи в Лиге Европы - помешал разгром в Баку, так что 2-0 дома не хватило. Зато, сосредоточившись на внутренней арене (и удачно дав шанс Кокорину), легкая бригада впервые взяла золотые медали кипрского футбола. Новая попытка в еврокубках оказалась более успешной. По иронии, клубу из Лимассола пришлось дебютировать в квалификации Лиги чемпионов против БАТЭ, представителя Беларуси. Батонов прошли крайне уверенно и зрелищно, забив 11 голов в 2-х матчах, пусть и при 5 пропущенных. А вот в Польше островитяне проигрывали 0-2, и только гол Маямбелы на 88-й минуте оставляет обоснованную надежду на общий успех.

Ракув

Клуб чем-то похож на своего соперника. Он тоже очень долго, десятилетиями, ничего из себя не представлял. А потом, в последние годы, резко прибавил. Сначала дважды было взято серебро Экстраклассы в сочетании с кубком и Суперкубком. А весной медальоны привезли в родной Ченстохов историческое, 1-е золото. После чего, летом, поляки вполне достойно проходят дебютную квалификацию Лиги чемпионов. Сначала потоптались по представителям постсоветского региона, выбив последовательно эстонскую Флору и даже опытный и амбициозный Карабах из Азербайджана, причем только в Баку была ничья при 3-х победах. Выиграли и у киприотов, но пропущенный на 88-й минуте мяч серьезно снижает шансы на общий успех.

Статистика личных встреч

Оба клуба только начинают писать свою еврокубковую историю. Так что они впервые сыграли между собой 8-го августа.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы на победу практически идентичными. Так что напрашивается ставка на обе забьют (коэффициент - 1,86).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мольде – КИ Клаксвик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Ман Юнайтед – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кадис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Арис Лимасол Ракув Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Футбол | 14 августа 2023, 09:59 6
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!

Мойсес Кайседо продолжит карьеру в лондонской команде

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 15 августа 2023, 05:06 1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

ФОТО. Фанаты Ариса оскорбили Азов. УАФ пожаловалась в УЕФА
Футбол | 15.08.2023, 06:43
ФОТО. Фанаты Ариса оскорбили Азов. УАФ пожаловалась в УЕФА
ФОТО. Фанаты Ариса оскорбили Азов. УАФ пожаловалась в УЕФА
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Футбол | 14.08.2023, 08:30
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Медицинское обследование пройдено. Когда Неймар станет игроком Аль-Хиляля?
Футбол | 15.08.2023, 08:15
Медицинское обследование пройдено. Когда Неймар станет игроком Аль-Хиляля?
Медицинское обследование пройдено. Когда Неймар станет игроком Аль-Хиляля?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 5
Футбол
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
13.08.2023, 14:24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
14.08.2023, 12:18 28
Футбол
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
13.08.2023, 19:43 7
Баскетбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
13.08.2023, 09:26 5
Футбол
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
14.08.2023, 07:00
Теннис
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
13.08.2023, 09:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем