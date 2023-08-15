Кубок Италии. Специя и Сампдория прошли стартовый раунд по пенальти

14 августа состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Италии.

Специя, за которую два сезона играл украинский хавбек Виктор Коваленко, по пенальти обыграла Венецию.

Аналогично в серии 11-метровых выиграла матч стартового раунда и Сампдория, вылетевшая в Серию B.

Смотрите видеообзоры матчей Кубка Италии.

Кубок Италии по футболу. 1/32 финала

14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне – 3:1 (д.в.)

– Кротоне – 3:1 (д.в.) 14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль – 1:1 (пен. 7:6)

– Зюдтироль – 1:1 (пен. 7:6) 14.08. 22:00. Специя – Венеция – 2:2 (пен. 4:3)

– Венеция – 2:2 (пен. 4:3) 14.08. 22:15. Торино – Феральписало – 2:1

Видеообзоры матчей

14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне – 3:1 (д.в.)

14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль – 1:1 (пен. 7:6)

14.08. 22:00. Специя – Венеция – 2:2 (пен. 4:3)

14.08. 22:15. Торино – Феральписало – 2:1