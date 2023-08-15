Кубок Италии. Специя и Сампдория прошли стартовый раунд по пенальти
14 августа состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Италии
14 августа состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Италии.
Специя, за которую два сезона играл украинский хавбек Виктор Коваленко, по пенальти обыграла Венецию.
Аналогично в серии 11-метровых выиграла матч стартового раунда и Сампдория, вылетевшая в Серию B.
Смотрите видеообзоры матчей Кубка Италии.
Кубок Италии по футболу. 1/32 финала
- 14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне – 3:1 (д.в.)
- 14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль – 1:1 (пен. 7:6)
- 14.08. 22:00. Специя – Венеция – 2:2 (пен. 4:3)
- 14.08. 22:15. Торино – Феральписало – 2:1
Видеообзоры матчей
14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне – 3:1 (д.в.)
14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль – 1:1 (пен. 7:6)
14.08. 22:00. Специя – Венеция – 2:2 (пен. 4:3)
14.08. 22:15. Торино – Феральписало – 2:1
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