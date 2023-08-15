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Италия
15 августа 2023, 08:59 | Обновлено 15 августа 2023, 09:07
57
0

Кубок Италии. Специя и Сампдория прошли стартовый раунд по пенальти

14 августа состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Италии

15 августа 2023, 08:59 | Обновлено 15 августа 2023, 09:07
57
0
Кубок Италии. Специя и Сампдория прошли стартовый раунд по пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Торино

14 августа состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Италии.

Специя, за которую два сезона играл украинский хавбек Виктор Коваленко, по пенальти обыграла Венецию.

Аналогично в серии 11-метровых выиграла матч стартового раунда и Сампдория, вылетевшая в Серию B.

Смотрите видеообзоры матчей Кубка Италии.

Кубок Италии по футболу. 1/32 финала

  • 14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне – 3:1 (д.в.)
  • 14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль – 1:1 (пен. 7:6)
  • 14.08. 22:00. Специя – Венеция – 2:2 (пен. 4:3)
  • 14.08. 22:15. Торино – Феральписало – 2:1

Видеообзоры матчей

14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне – 3:1 (д.в.)

14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль – 1:1 (пен. 7:6)

14.08. 22:00. Специя – Венеция – 2:2 (пен. 4:3)

14.08. 22:15. Торино – Феральписало – 2:1

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Кубок Италии по футболу Кремонезе Кротоне Сампдория Зюдтироль Специя Венеция Торино Феральписало видео голов и обзор Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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