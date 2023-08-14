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Италия
14 августа 2023, 03:59 | Обновлено 14 августа 2023, 04:40
103
0

Кубок Италии. Фиаско Монцы. Разгромы от Удинезе, Пармы, Сассуоло

В уик-энд проходят матчи 1/32 финала Кубка Италии

14 августа 2023, 03:59 | Обновлено 14 августа 2023, 04:40
103
0
Кубок Италии. Фиаско Монцы. Разгромы от Удинезе, Пармы, Сассуоло
Coppa Italia

В уик-энд проходят матчи 1/32 финала Кубка Италии.

Фиаско потерпела Монца, проиграв матч на домашней арене.

Разгромы своим соперникам устроили Удинезе, Парма, Сассуоло.

Смотрите видеообзоры матчей Кубка Италии.

Кубок Италии по футболу. 1/32 финала

  • 11.08. 18:45. Фрозиноне – Пиза – 1:0
  • 11.08. 19:00. Удинезе – Катандзаро – 4:1
  • 11.08. 22:00. Дженоа – Модена – 4:3
  • 11.08. 22:15. Болонья – Чезена – 2:0
  • 12.08. 18:45. Эмполи – Читтаделла – 1:2
  • 12.08. 19:00. Бари – Парма – 0:3
  • 12.08. 22:00. Верона – Асколи – 3:1
  • 12.08. 22:15. Кальяри – Палермо – 2:1 (д.в.)
  • 13.08. 18:45. Салернитана – Тернана – 1:0
  • 13.08. 19:00. Козенца – Сассуоло – 2:5 (д.в.)
  • 13.08. 22:00. Лечче – Комо – 1:0
  • 13.08. 22:15. Монца – Реджана – 1:2
  • 14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне
  • 14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль
  • 14.08. 22:00. Специя – Венеция
  • 14.08. 22:15. Торино – Феральписало

Видеообзоры матчей

11.08. 18:45. Фрозиноне – Пиза – 1:0

11.08. 19:00. Удинезе – Катандзаро – 4:1

11.08. 22:00. Дженоа – Модена – 4:3

11.08. 22:15. Болонья – Чезена – 2:0

12.08. 18:45. Эмполи – Читтаделла – 1:2

12.08. 19:00. Бари – Парма – 0:3

12.08. 22:00. Верона – Асколи – 3:1

12.08. 22:15. Кальяри – Палермо – 2:1 (д.в.)

13.08. 18:45. Салернитана – Тернана – 1:0

13.08. 19:00. Козенца – Сассуоло – 2:5 (д.в.)

13.08. 22:00. Лечче – Комо – 1:0

13.08. 22:15. Монца – Реджана – 1:2

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Источник Sport.ua
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