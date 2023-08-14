Кубок Италии. Фиаско Монцы. Разгромы от Удинезе, Пармы, Сассуоло
В уик-энд проходят матчи 1/32 финала Кубка Италии
В уик-энд проходят матчи 1/32 финала Кубка Италии.
Фиаско потерпела Монца, проиграв матч на домашней арене.
Разгромы своим соперникам устроили Удинезе, Парма, Сассуоло.
Смотрите видеообзоры матчей Кубка Италии.
Кубок Италии по футболу. 1/32 финала
- 11.08. 18:45. Фрозиноне – Пиза – 1:0
- 11.08. 19:00. Удинезе – Катандзаро – 4:1
- 11.08. 22:00. Дженоа – Модена – 4:3
- 11.08. 22:15. Болонья – Чезена – 2:0
- 12.08. 18:45. Эмполи – Читтаделла – 1:2
- 12.08. 19:00. Бари – Парма – 0:3
- 12.08. 22:00. Верона – Асколи – 3:1
- 12.08. 22:15. Кальяри – Палермо – 2:1 (д.в.)
- 13.08. 18:45. Салернитана – Тернана – 1:0
- 13.08. 19:00. Козенца – Сассуоло – 2:5 (д.в.)
- 13.08. 22:00. Лечче – Комо – 1:0
- 13.08. 22:15. Монца – Реджана – 1:2
- 14.08. 18:45. Кремонезе – Кротоне
- 14.08. 19:00. Сампдория – Зюдтироль
- 14.08. 22:00. Специя – Венеция
- 14.08. 22:15. Торино – Феральписало
Видеообзоры матчей
11.08. 18:45. Фрозиноне – Пиза – 1:0
11.08. 19:00. Удинезе – Катандзаро – 4:1
11.08. 22:00. Дженоа – Модена – 4:3
11.08. 22:15. Болонья – Чезена – 2:0
12.08. 18:45. Эмполи – Читтаделла – 1:2
12.08. 19:00. Бари – Парма – 0:3
12.08. 22:00. Верона – Асколи – 3:1
12.08. 22:15. Кальяри – Палермо – 2:1 (д.в.)
13.08. 18:45. Салернитана – Тернана – 1:0
13.08. 19:00. Козенца – Сассуоло – 2:5 (д.в.)
13.08. 22:00. Лечче – Комо – 1:0
13.08. 22:15. Монца – Реджана – 1:2
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