Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ

«Шахтер» 20-й раз побеждает «Александрию», в том числе 10-й – на своем поле.

Горняки празднуют 8-ю викторию подряд в родных стенах (мячи 16-4).

Домашняя беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 24-х матчей (+21=3).

«Шахтер» не уходит с поля без гола 32 игры кряду, а дома – 15.

ФК Шахтер Донецк

100-й матч в украинской карьере проводят Александр Зубков (ЧУ – 59, КУ – 5, ЕК – 10, СУ – 26) и Егор Назарина (ЧУ – 79, КУ – 4, ЕК – 17),

Данила Сикан прерывает сухую серию «Александрии» – на 343-й минуте.

Даниил Скорко становится автором 150-го гола александрийцев на чужих полях.

20-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Руслан Ротань (+5=11-4, 22-22).

6-я встреча «Миная» и «Днепра-1» впервые завершается дележкой очков.

Закарпатцы, подписавшие 10-ю мировую под руководством Владимира Шарана, прерывают 4-матчевую проигрышную серию в поединках с днепрянами.

Егор Твердохлеб завершает безголевую домашнюю серию своей команды на рекордной 448-й минуте.

«Заря» 4-й раз подряд берет верх над «Ворсклой» (мячи 9-4).

Безничейная серия черно-бело-красных достигает 18 игр (+13-5).

Жордан становится автором 20-го гола луганчан в гостях у полтавчан.

Виктор Скрипник проводит 250-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера (142 + 108).

Владимир Чеснаков 162-й раз выходит на поле в качестве капитана «Ворсклы» в чемпионатах Украины и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Сергея Долганского.

Два личных рекорда устанавливает «Рух», одержавший в общем 3-ю победу подряд (мячи 7-2), а в гостях – 2-ю ( мячи 4-1). А еще одно клубное достижение львовяне повторяют, продлив беспроигрышную серию до 7 матчей (+5=2).

Желто-черные празднуют 20-ю викторию в элитном дивизионе.

Завершается 5-я по продолжительности в истории чемпионатов Украины сухая серия Дениса Бойко, которая составила 777 минут. Последний раз ему пришлось вынимать мяч из сетки еще 12 июля 2020 года в гостевом поединке «Динамо» с «Александрией» (2:2).

«Кривбасс» одерживает 3-ю кряду победу в родных стенах (мячи 5-0).

УПЛ

Домашняя безничейная серия криворожцев достигает 13 игр (+9-4), а сухая - 312 минут.

Максим Задерака становится автором 400-го гола украинских команд Юрия Вернидуба во всех официальных турнирах (ЧУ - 338, КУ - 33, ЕК - 29).

«Колос» берет верх над «Вересом» в общем 4-й матч подряд (мячи 6-0), а на своем поле - во всех 3-х (мячи 5-0).

Ковалевцы одерживают 3-ю кряду победу в родных стенах (мячи 5-0), а ровенчане терпят 5-е поражение подряд в гостях (мячи 1-10).

Подопечные Ярослава Вишняка продлевают безничейную серию на своем поле до 12 игр (+5-7), общую без пропущенных голов до 363-х минут, а домашнюю – до 270.

«Колос» проводит 40-й сухой матч в элитном дивизионе.

Ковалевцы реализовывают 8-й пенальти подряд.

Павел Ориховский становится первым игроком «Колоса», забившим 15 мячей в УПЛ.

«Верес» обходится без голов во всех 5 встречах с ковалевцами.

Безголевая гостевая серия красно-черных достигает 286 минут.

30-е поражение на тренерском посту терпит Сергей Лавриненко, проводивший 60-й матч в чемпионатах Украины.

«Черноморец» продлевает свою безничейную серию до 13 игр (+7-6).

УПЛ

Владимир Салюк становится «обладателем» 70-й красной карточки «моряков» в УПЛ.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Богданов («Колос»), 100-й – Владислав Бабогло («Александрия») и Юрий Климчук («Рух»), 1-й - Джовани, Александр Мартынюк (оба – «Александрия») и Эмилиано Пурита («Днепр-1»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Алексей Шевченко, в 3-м – Максим Грысьо (оба – «Черноморец»), Василий Кравец, Богдан Леднев, Александр Филиппов (все – «Днепр-1») и Александр Кучеренко («Верес»), во 2-м – Эмиль Мустафаев («Полесье») и Никита Турбаевский («Заря»).

25-й мяч в УПЛ забивает Денис Безбородько, 5-й – Максим Задерака, 1-й – Жордан (во 2-й игре), Самсон Иеде (в 3-й), Данила Бескоровайный (в 17-й) и Даниил Скорко (в 24-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Александр Васильев («Черноморец»).

Эдуардо Герреро забивает 50-й мяч сезона-2023/24, а Илья Квасница становится автором 10-го гола «джокеров».

8-й пенальти из 9 реализовывает Павел Ориховский, в том числе 5-й кряду.

5-ю пенальтийскую дуэль из 38 выигрывает Александр Бандура.

20-й сухой матч в УПЛ проводит Алексей Шевченко, 1-й – Дмитрий Ледвий (в 6-й игре).

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Орест Кузык, 1-ю – Эдуард Сарапий (в 31-м матче), Владимир Салюк (в 30-м) и Данила Карась (в 15-м).

1-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Ивано-Франковска Александр Каленов.

Впервые удаляет игроков с поля, причем сразу троих, харьковчанин Дмитрий Панчишин (в 14-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ