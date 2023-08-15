Элина СВИТОЛИНА: «Я должен последовать совету врача»

Украинская теннисистка Элина Свитолина пояснила свое решение отказаться от выступлений на турнире WTA в американском Цинциннати.

«К сожалению, после Уимблдона я испытываю некоторую боль в ногах, и мне посоветовали пройти обследование после Монреаля, который показал некоторые проблемы, требующие решения и отдыха, поэтому я не могу играть в Цинциннати в этом году. Я действительно разочарована тем, что выбываю из игры где бы то ни было.

Но я люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, что делает это решение еще более трудным. Однако я должен последовать совету врача, который мне дали. Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к Открытому чемпионату США. Спасибо вам за ваше понимание», – сообщила Свитолина.

Напомним, в матче первого круга Свитолина должна была встретиться с Каролин Возняцки из Дании.