Владислав БАБОГЛО: «Мы хотели победить Шахтер»
Игрок «Александрии» – о матче с «горняками» Донецка
Защитник «Александрии» и ее капитан Владислав Бабогло подвел итог встрече 3-го тура УПЛ-2023/2024 с донецким «Шахтером», в котором его команда проиграла со счетом 1:2.
– Второй тайм «Александрия» провела просто здорово. Это хозяева подсели или вы прибавили?
– Все в совокупности факторов. И «горняки» были не так активны, и мы смогли переломить ход встречи. Согласен, не повезло нам во втором тайме. Думаю, что в следующих играх это нам вернется.
– «Александрия» пропустила в первом тайме идентичные мячи. В чем причина?
– Нас поймали на ошибке, речь идет о втором мяче. Будем работать еще больше.
– Вы ехали в Киев одним из лидеров сезона. Ничья была бы хорошим результатом?
– Думаю, что ничейный счет был бы хорошим результатом для нашей команды в противостоянии с грандом украинского футбола. Но мы хотели победить.
– Летом многие опытные игроки покинули команду. Сейчас многое зависит от молодых футболистов. Это пошло на пользу «Александрии»?
– У нас изменилась внутренняя кухня. Думаю, что мы стали более сплоченными, все друг за друга бьются. Внутри команды хорошая атмосфера.
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