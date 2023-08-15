ОФИЦИАЛЬНО. Монако на 5 лет подписал хавбека из Ювентуса, игравшего в Челси
Швейцарец Денис Закария заключил контракт с клубом Лиги 1 до 2028 года
Клуб Лиги 1 «Монако» официально подписал полузащитника Дениса Закарию, который выступал за итальянский «Ювентус».
26-летний швейцарский опорный хавбек заключил контракт до 2028 года. Он будет выступать в футболке с игровым номером 6.
По неофициальным данным, «Ювентус» получит от «Монако» за трансфер 20 млн евро.
В прошлом сезоне Закария играл в «Челси» (на правах аренды из «Ювентус»). Он провел 11 матчей и забил 1 гол.
🆕❤️🤍#WelcomeZakaria pic.twitter.com/JB9ctEOMbU— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2023
🇨🇭🤝🇲🇨#WelcomeZakaria pic.twitter.com/U80zh1JKRd— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2023
𝗜𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗻𝗼𝘂𝘀 🤗#WelcomeZakaria pic.twitter.com/VySvQKcHB2— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2023
Les premiers pas de Denis Zakaria à l'AS Monaco 😍🎥#WelcomeZakaria pic.twitter.com/3yh9pfyJRr— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2023
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