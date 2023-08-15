ОФИЦИАЛЬНО. Монако на 5 лет подписал хавбека из Ювентуса, игравшего в Челси

Клуб Лиги 1 «Монако» официально подписал полузащитника Дениса Закарию, который выступал за итальянский «Ювентус».

26-летний швейцарский опорный хавбек заключил контракт до 2028 года. Он будет выступать в футболке с игровым номером 6.

По неофициальным данным, «Ювентус» получит от «Монако» за трансфер 20 млн евро.

В прошлом сезоне Закария играл в «Челси» (на правах аренды из «Ювентус»). Он провел 11 матчей и забил 1 гол.

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