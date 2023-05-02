Барселона рассчитывает на подписание полузащитника Ювентуса

Испанская «Барселона» хочет в летнее трансферное окно совершить с «Ювентусом» сделку по переходу полузащитника Дениса Закария.

«Блауграна» давно следит за Закарией и была близка к его подписанию в январе прошлого года, но проиграла борьбу «Ювентусу».

Главный тренер «Барселоны» Хави видит в 26-летнем Денисе Закария отличного кандидата на укрепление средней линии команды. Сейчас игрок, как известно, играет в аренде за лондонский «Челси».