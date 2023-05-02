Испания02 мая 2023, 17:40 | Обновлено 02 мая 2023, 17:48
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Барселона рассчитывает на подписание полузащитника Ювентуса
Каталонцы намерены переманить к себе Дениса Закарию
02 мая 2023, 17:40 | Обновлено 02 мая 2023, 17:48
399
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Испанская «Барселона» хочет в летнее трансферное окно совершить с «Ювентусом» сделку по переходу полузащитника Дениса Закария.
«Блауграна» давно следит за Закарией и была близка к его подписанию в январе прошлого года, но проиграла борьбу «Ювентусу».
Главный тренер «Барселоны» Хави видит в 26-летнем Денисе Закария отличного кандидата на укрепление средней линии команды. Сейчас игрок, как известно, играет в аренде за лондонский «Челси».
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