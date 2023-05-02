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Испания
02 мая 2023, 17:40 | Обновлено 02 мая 2023, 17:48
399
0

Барселона рассчитывает на подписание полузащитника Ювентуса

Каталонцы намерены переманить к себе Дениса Закарию

02 мая 2023, 17:40 | Обновлено 02 мая 2023, 17:48
399
0
Барселона рассчитывает на подписание полузащитника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Закария

Испанская «Барселона» хочет в летнее трансферное окно совершить с «Ювентусом» сделку по переходу полузащитника Дениса Закария.

«Блауграна» давно следит за Закарией и была близка к его подписанию в январе прошлого года, но проиграла борьбу «Ювентусу».

Главный тренер «Барселоны» Хави видит в 26-летнем Денисе Закария отличного кандидата на укрепление средней линии команды. Сейчас игрок, как известно, играет в аренде за лондонский «Челси».

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Денис Закария Барселона Ювентус трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Fichajes.net
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